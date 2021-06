Le PSG commence à s'activer sur le mercato estival ! Alors que la rumeur Donnarumma prend de l'ampleur ces derniers jours et que le futur de Moise Kean pourrait aussi se prolonger dans la capitale, c'est un autre dossier qui est au sommet de l'actualité mercato ce samedi, et il concerne un secteur ciblé du PSG : le milieu de terrain.

En effet, ESPN rapporte que le club parisien aurait tenté de faire signer Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool et annoncé avec la plus grande insistance du côté du FC Barcelone depuis plusieurs semaines . Le média américain explique que le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre plus intéressante que le club catalan au milieu de terrain hollandais, notamment sur le plan financier.