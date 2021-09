Il faut toujours prendre avec beaucoup de pincettes ce que nous raconte Mino Raiola car, généralement, cela ne vise que les intérêts de ses joueurs… et donc les siens. L'agent n'est pas du genre à se fermer des portes mais plutôt à les défoncer à la masse. Ainsi, invité par la Raï à commenter l'avenir de Paul Pogba, en fin de contrat en juin à Manchester, Raiola a fait du Raiola. "Nous parlerons à Manchester et nous verrons. C'est sûr que Turin est resté dans son cœur et il se soucie beaucoup de ces choses-là, a-t-il commenté. La possibilité de revenir à la Juventus existe mais cela dépend aussi de la Juve."

Un coup de billard à deux bandes et une façon de mettre une gentille pression à la fois sur Manchester mais aussi sur la Juve. Raiola ne s'est évidemment pas arrêté là. Alors que Gianluigi Donnarumma, qu'il a placé au PSG cet été, joue les doublures de Keylor Navas en ce début de saison, son agent ne s'inquiète pas. Bien au contraire. Pour lui, la prise de pouvoir du meilleur joueur du dernier Euro est imminente.

Il n'y a pas de combat entre Gigio et Navas

"Je suis désolé de la façon dont Gigio a été traité. Il a fait un choix de vie, il n'y a pas eu de trahison, a-t-il d'abord commenté après le départ houleux de son protégé de l'AC Milan en fin de contrat. Il aurait pu partir il y a 4 ans mais il ne l'a pas fait. S'il était proche de la Juventus ? Je pense que la Juve a encore un grand regret de ne pas l'avoir pris. Et pas seulement la Juventus. Actuellement au PSG, il n'y a pas de combat entre Gigio et Navas mais il n'y a pas d'histoire, Donnarumma sera titulaire." À moins qu'il ait une ligne directe avec Mauricio Pochettino, Raiola joue au bluff. A prendre avec des pincettes donc…

