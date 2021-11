Si régulier avec les Bleus depuis 2018, Paul Pogba n'a pas la même constance en club. Et Manchester United a fini par se lasser. Selon des informations de Marca, les choses sont désormais claires : les Red Devils ne veulent plus le prolonger et ils le laisseront partir libre à l'issue de son contrat en juin prochain. Le début de saison de 'Piochy' entre une vilaine expulsion, des performances sinusoïdales et une grosse blessure a fini de les convaincre.

"Décembre, le mois des rêves" : Raiola ouvre la porte pour un transfert de Pogba

Dix-huitième joueur le mieux payé de la planète (17,6 millions d'euros par an), Pogba n'a pas le rendement que justifie son salaire à Manchester. Blessé lors du rassemblement des Bleus, il est d'ores et déjà forfait jusqu'en 2022 et MU n'en peut plus, si l'on en croit le quotidien espagnol. Dès lors, les clubs susceptibles de l'accueillir l'été prochain ne sont pas nombreux compte tenu de ses pharaoniques émoluments. En vérité, ils ne sont que trois à postuler pour le moment : le PSG, le Real Madrid et la Juventus, même si on imagine mal la Veille Dame capable de supporter le salaire de Pogba.

Selon Marca, le Real est partagé sur son cas. Florentino Perez n'a jamais été un grand fan de l'ancien Turinois. Zinedine Zidane a longtemps fait le forcing pour tenter d'arracher Pogba mais son président n'a jamais conclu l'affaire. Mais plusieurs arguments plaident désormais en faveur de son arrivée en Espagne désormais.

D'abord, évidemment, sa situation contractuelle. Florentino Perez a fait des fins de contrat son objectif pour renforcer son équipe à l'image de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti apprécie particulièrement le joueur qui a d'autres soutiens dans l'effectif madrilène (Karim Benzema en attendant... Kylian Mbappé). Enfin, le milieu de terrain est le chantier prioritaire d'une formation où Luka Modric n'est pas éternel du haut de ses 36 ans. Alors, Florentino Perez finira-t-il pas se laisser convaincre ?

