Il fut un temps, pas si lointain, où la fin de contrat incarnait le cauchemar ultime du footballeur. S'en approcher, c'était se risquer à voir sa carrière s'autodétruire en cas de grosses blessures ou de contre-performance majeure. Il fallait anticiper, se ménager des matelas les plus épais possibles pour amortir les risques. Aujourd'hui, la fin de contrat est une opportunité. Plus que ça, un objectif même si cela ne concerne qu'une partie des joueurs : la plus talentueuse. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Depuis plusieurs années, la vague grossit.

Ad

Principaux joueurs partis en fin de contrat :

Transferts Les 16 infos mercato qui vous ont échappé mercredi IL Y A 16 HEURES

Juin 2019 : Rabiot, Godin, Herrera, Filipe Luis.

Juin 2020 : Eriksen, Cavani, Thiago Silva, Meunier, Matuidi, David Silva.

Juin 2021 : Messi, Ramos, Alaba, Donnarumma, Aguero, Depay, Wijnaldum, Suarez, Thauvin, Boateng, Eric Garcia.

Juin 2022 : Mbappé, Pogba, Dembélé, Lloris, Dybala, Rüdiger, Kessié, Lacazette, Tolisso, Christensen, Insigne, Kamara, Di Maria.

Des clubs qui ne peuvent plus alimenter l'inflation

La vraie nouveauté, c'est que le phénomène touche aujourd'hui les meilleurs joueurs et les meilleurs clubs du monde. Trente, vingt et même dix ans auparavant, impossible d'imaginer les meilleurs joueurs du monde changer de club gratuitement. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Ronaldo, Ronaldinho, Shevchenko : à leur apogée, ces joueurs-là ont toujours coûté beaucoup d'argent en indemnités de transferts. Comment expliquer ce soudain retournement de situation ? D'abord parce que même les plus grands clubs, aujourd'hui, ne peuvent plus se payer un joueur à 150 millions d'euros. C'est l'un des effets de la pandémie de Covid qui a asséché les finances. La Juventus Turin, le Real Madrid ou le FC Barcelone, pour ne citer qu'eux, n'ont plus les moyens d'offrir des transactions de transfert à neuf chiffres ni de revaloriser leur meilleur joueur en leur proposant des contrats à la hausse.

Icardi, autopsie de la plus grosse erreur de Leonardo

"Si on voit autant de joueurs en fin de contrat aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'il y a deux ans, au moment du Covid, les discussions sur les prolongations ont été gelées, note David Wantier, responsable du recrutement des Verts jusqu'en mars 2020. Et les salaires distribués hier ne sont plus en phase avec la réalité du marché." "Aujourd'hui, les moyens des clubs ne peuvent plus supporter ce que réclament les grands joueurs, continue Bruno Satin, agent sportif. Ils ne peuvent plus alimenter la perpétuelle inflation et les demandes des grandes stars tombent à l'eau. Voilà pourquoi un grand nombre d'entre elles arrivent à la fin de leur bail." L'exemple le plus frappant reste Lionel Messi, que le Barça a dû se résoudre à lâcher dans la nature faute de moyens. L'équation fut la même pour Sergio Ramos au Real Madrid.

Si Mbappé voulait partir, pas le choix…

Si Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, comme ce fut le cas l'été dernier, il sait qu'il doit sagement attendre d'être libre car aucun club ne peut satisfaire les exigences du PSG. Il a aussi constaté que le PSG ne vend jamais ses meilleurs joueurs même s'ils veulent s'en aller (Marquinhos, Verratti ou Thiago Silva). Pour avoir le choix, construire une carrière, les grands joueurs doivent aller au bout de leur engagement. Voilà plusieurs mercato que Paul Pogba souhaite sortir du bourbier mancunien. Mais Manchester United, un des trois clubs les plus riches du monde, n'a pas tellement besoin de cash et ne lui a jamais ouvert la porte. Cet été, combien de grands joueurs ont quitté un grand club, comprendre un prétendant sérieux à la victoire finale en Ligue des champions, pour un autre sans être libre ? Hormis Raphaël Varane (du Real Madrid à Manchester United), aucun. Aujourd'hui, les grands joueurs vont au bout de leur contrat d'abord et avant tout parce qu'ils veulent redevenir maîtres de leur destin et choisir la carrière qu'ils veulent.

Mbappé et Haaland dès 2022 ? "Pérez est en train de retomber dans son piège des Galactiques"

C'est aussi un moyen habile de se voir offrir un salaire et une prime revalorisée. Puisqu'il ne faut pas payer d'indemnité de transfert, puisque la concurrence est rude sur un joueur libre, le club consent à offrir des émoluments gonflés assortis d'un joli chèque de bienvenue. Pour Kylian Mbappé, la presse espagnole parle de 40 millions d'euros de prime à la signature par exemple. Mino Raiola, agent de Donnarumma qui est arrivé libre à Paris cet été et a doublé son salaire, est un spécialiste de ce genre d'exercice et sait particulièrement se gâter lui et son joueur dans ce genre d'opérations juteuses. Trois de ses hommes (Xavi Simons, Alessio Romagnoli, Paul Pogba) sont en fin de contrat en juin, pas un hasard. Aujourd'hui, le grand joueur a renversé le rapport de force et c'est lui qui dicte sa loi au marché. Même si David Wantier précise : "Jusqu'à deux ans de la fin du contrat, c'est le club qui est en position de force. C'est lui qui décide de prolonger ou de vendre. Si la politique sportive n'est pas claire, si le club hésite et attend alors oui, le rapport de force s'inverse."

La nouvelle génération veut être au-dessus du système

Même un Ousmane Dembélé, au rendement tout à fait discutable depuis son arrivée à Barcelone, maîtrise son calendrier pour obtenir ce qu'il veut. Le Barça se heurte à des prétentions salariales (20 millions d'euros de salaire, 30 millions de prime à la signature) en total décalage avec ce qu'il propose sur le terrain. "Mais on peut toujours trouver des clubs pigeons", constate Bruno Satin. C'est le cas du PSG qui peut se permettre d'offrir des salaires démentiels, comme cet été à Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Donnarumma ou Messi, en dépit du bon sens. Paris préfère concentrer les talents plutôt que de laisser l'opportunité à ses adversaires européens de se renforcer.

Vinicius est-il vraiment le joueur le plus cher du monde ?

Une dernière évolution radicale explique cette tendance forte des fins de contrat : la personnalité de la nouvelle génération. Laurent Schmitt, agent sportif, explique : "Tous les jours, j'entends des joueurs dire : 'Je sais ce que je vaux, je crois en moi, j'assume' et la fin de contrat n'est plus un problème mais une opportunité. Les jeunes joueurs savent ce qu'ils veulent et ont une vraie confiance en eux. Ils ont un projet de carrière très précis. Les clubs signent des joueurs de plus en plus jeunes et, en France, le premier contrat pro ne peut pas dépasser trois ans. Donc on a toute une génération qui a appris à être libre très tôt." Certains d'entre eux ont même construit leur carrière en enchaînant libres les clubs comme Zinedine Ferhat, dont le contrat à Nîmes s'achève en juin. "Cette nouvelle génération veut être au-dessus du système", synthétise Laurent Schmitt.

La fin de contrat n'est pas toujours choisie, certains (les internationaux Clément Grenier et Eliaquim Mangala par exemple) restent sur le carreau et la grande majorité la redoute. Mais pour la plus talentueuse partie des joueurs professionnels, elle est devenue une option pertinente voire une ambition et les grands clubs ne peuvent que constater les dégâts. L'angoisse a changé de camp.

Transferts Les 13 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 20:09