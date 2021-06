C'est une page qui se tourne. Et non des moindres. Sergio Ramos au Real Madrid, c'est terminé. Le club merengue a officialisé cette séparation avec un communiqué pour annoncer une cérémonie d'hommage en l'honneur de son capitaine, Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, qui arrive en fin de contrat fin juin, fera ce jeudi à 12h30 ses adieux à la Maison Blanche. Le joueur tiendra une visio-conférence de presse dans la foulée. Et si cette rupture était pressentie depuis quelques mois, c'est un tremblement de terre dans la capitale espagnole.

Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos a passé 16 saisons au Real Madrid. Au fil des années, il s'est imposé comme incontournable Jusqu'à devenir un leader respecté pour toute l'Europe. Sa solidité en défense et sa capacité à venir frapper dans la surface adverse avec quelques buts mémorables à la clef lui ont permis d'entrer dans la légende du Real Madrid. Ce n'est pas une mince affaire.

Champion d'Espagne à cinq reprises (2007, 2008, 2012, 2017, 2020), Ramos a accumulé les trophées au Real (22). C'est simple, il a tout gagné. Et il a laissé une empreinte indélébile en étant un acteur majeur des quatre Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018) ajoutées à l'armoire à trophée des Merengue durant son passage. Sa 16e saison à Madrid, gâchée par les blessures et terminée sans nouveau trophée, sera sa dernière en blanc.

City, le PSG... ou un autre ?

Après des mois de négociations, Sergio Ramos et le Real n'ont donc pas trouvé un terrain d'entente pour permettre au capitaine madrilène de poursuivre. Si plusieurs raisons l'expliquent, l'ancien joueur de Séville, qui voulait prolonger deux ans alors que le Real ne lui proposait qu'une saison de plus, aurait notamment refusé la baisse de 10% pour son futur salaire après le transfert de David Alaba, selon le quotidien As. Le divorce est donc acté.

Une question va maintenant se poser : que va faire Sergio Ramos ? L'international espagnol de 35 ans, qui a renoncé à l'Euro pour se refaire une santé, ne compte pas arrêter. Et il ne va pas manquer de courtisans. Récupérer un joueur libre de ce calibre, avec cette expérience et ce leadership fait forcément saliver plus d'un club. Ces dernières semaines, le nom du PSG a notamment circulé tout comme celui de Manchester City. D'autres vont forcément tenter leur chance. On devrait vite y voir plus clair. Pour le Real Madrid, c'est en tout cas un tournant après le départ de Zinedine Zidane. Un nouveau chapitre commence bien au Real.

Sergio Ramos Crédit: Getty Images

