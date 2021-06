Jorge Sampaoli ne s'en était pas caché en fin de saison. Oui, l'OM va bien chercher un nouveau gardien cet été. Pour remplacer Steve Mandanda... ou simplement l'épauler ? "Dans le système qu'on veut mettre en place, il faut que le gardien soit capable d'avoir un rôle supplémentaire, presque comme un joueur de champ. Mais le plus important est qu'il sache intervenir en tant que gardien. Concernant Steve, au vu de son parcours et sa personnalité, on aimerait qu'il reste au club. Si on pouvait l'inclure au projet, ça serait super", avait déclaré l'entraîneur marseillais avant la fin de saison.

Le LOSC également sur le coup

Transferts Etre libre n'est pas forcément une aubaine: "Certains joueurs se retrouvent à devoir accepter moins" IL Y A 11 HEURES

Et après les paroles, l'OM a décidé de passer aux actes. Selon les médias italiens, dont Sky Italia et La Gazzetta dello Sport, le club olympien a fait part d'un intérêt pour Pau Lopez, le gardien de l'AS Rome. Auteur d'une saison en dents de scie, ce dernier, actuellement blessé, pourrait bien perdre son poste, puisque son club serait actuellement proche de recruter Rui Patricio (Wolverhampton).

Passé par l'Espanyol Barcelone et le Betis, Lopez, souvent critiqué du côté des Giallorossi, est donc sur le départ. Destination Marseille ? Possible, même si le LOSC serait également intéressé par son profil. Mercredi, le Corriere dello Sport en parlait comme le possible successeur de Mike Maignan.

Transferts Un joueur libre, une "affaire en or" ! Est-ce vraiment le cas ? IL Y A 11 HEURES