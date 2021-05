Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Il a signé… au Bayern Munich

Montant du transfert : 43 millions d'euros (clause libératoire)

Pourquoi le Bayern l'a recruté ?

Le club bavarois avait une charnière à renouveler. David Alaba est parti. Jérôme Boateng aussi. Pour assurer ses arrières, le Rekordmeister a donc fait ce qu'il fait depuis des lustres : piller le voisinage. La direction munichoise a trouvé son bonheur chez son dauphin en Bundesliga , le RB Leipzig. Mais n'a évidemment pas choisi sa cible au hasard.

Dayot Upamecano est encore très jeune mais sa trajectoire est finalement assez linéaire. Le défenseur a évolué dans toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France avant d'être sélectionné par Didier Deschamps à l'automne dernier, il a débarqué dans le giron Red Bull très tôt (2015) et a bouclé cinq saisons à Leipzig. Valeur sûre du championnat allemand, il a explosé en Ligue des champions il y a un peu moins d'un an avec certaines performances marquantes, notamment face à l'Atlético.

Il a maintenant tout pour plaire au Bayern : l'étiquette de la très réputée formation française, les qualités athlétiques et techniques du défenseur moderne et, surtout, une vraie culture tactique dont il s'est imprégné au contact de Julian Nagelsmann … nouvel entraîneur du club. Dans la philosophie de jeu qui anime l'équipe bavaroise depuis le passage de Pep Guardiola, le joueur de 22 ans a une vraie plus-value à apporter, tant dans la projection vers l'avant que dans la réduction des espaces entre les deux lignes défensives.

La stat' : En Bundesliga, Dayot Upamecano est le quatrième joueur ayant parcouru le plus de distance balle au pied.

Ce qu'a dit de lui... David Alaba

C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et de talent. Il est robuste, il est bon dans les duels. Il peut ouvrir le jeu. Selon moi, c'est un joueur qui a énormément évolué ces dernières années. Il apportera beaucoup de qualités, c'est certain.

Ibrahima Konaté (RB Leipzig)

Il pourrait signer… à Liverpool

Montant du possible transfert : 35 millions d'euros (clause libératoire)

Pourquoi Liverpool veut le recruter ?

Sportivement, Liverpool a payé très cher la grave blessure de Virgil Van Dijk et l'hécatombe qui a touché son secteur défensif cette saison. Sans son roc et en manque de repères avec des charnières bricolées, les Reds ont perdu beaucoup de compacité et de qualité pour soutenir le contre-pressing.

Le club de la Mersey n'a d'ailleurs jamais trouvé de véritable alternative à Dejan Lovren. Phillips, Matip, Kabak… aucun des hommes testés par Jürgen Klopp cette saison n'a franchement convaincu, notamment dans les matches à très haute intensité, comme le quart de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid.

L'excellente saison de Wesley Fofana , parfait inconnu outre-manche avant de débarquer à Leicester, a aussi éveillé l'intérêt de la Premier League pour la formation "made in France", déjà connue, reconnue et appréciée en Allemagne.

Lui aussi très complet, Ibrahima Konaté est aussi plus juste que son coéquipier Dayot Upamecano balle au pied. Ses prises de risque sont souvent plus mesurées, parfois mieux senties. A Leipzig, l'international Espoirs a évolué le plus souvent au cœur d'une charnière à trois défenseurs, ou au poste de l'axe droit dans un schéma à quatre. En l'associant à Virgil Van Dijk, Liverpool pourrait retrouver beaucoup de stabilité.

La stat' : En Bundesliga, Ibrahima Konaté est le cinquième joueur dont le taux de réussite dans les duels aériens est le plus élevé.

Je le vois à un niveau aussi élevé que celui d'Upamecano : Un physique imposant, des qualités athlétiques exceptionnelles, il est à l'aise avec le ballon. Il est très intelligent, doté d'une étonnante maturité à un âge aussi jeune.

Jules Koundé (FC Séville)

Ilpourrait signer… au Real Madrid

Montant du possible transfert : 70 millions d'euros (clause libératoire)

Pourquoi le Real Madrid le veut ?

Comme le Bayern Munich, comme Liverpool, le Real Madrid doit complètement revoir son secteur défensif. Le contrat de Sergio Ramos n'a toujours pas été prolongé et Raphaël Varane pourrait être vendu, à un an de la fin de son contrat. La Casa Blanca doit donc trouver un élément capable de s'installer vite et durablement dans le onze de Zinedine Zidane ou de son successeur.

Jules Koundé est celui qui offre le plus de garanties au géant madrilène. Il est jeune, connaît la Liga et a même vécu le gros sprint final avec le FC Séville cette saison. Régulier dans la haute performance avec le club andalou, il est amené à franchir l'échelon du dessus dès cet été, notamment après avoir été retenu par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020

Défenseur propre, excellent dans l'anticipation, appliqué à la relance, il pourrait plus facilement assumer la succession de Varane que celle de Ramos. Moins imposant physiquement, il est aussi plus à l'aise dans les courses.

La stat' : En Liga, Jules Koundé est le joueur de champ ayant réussi le plus de passes vers l'avant cette saison.

Il connaît une progression fulgurante. Ce qui impressionne, c'est la régularité et la fiabilité de ses prestations.

