Laporta promet de "faire tout son possible" pour garder Messi

Nouveau président du FC Barcelone depuis mercredi soir, Joan Laporta a profité de son discours d'investiture pour s'adresser directement à Lionel Messi, présent pour cet évènement majeur dans la saison des Blaugrana. "Je ferai tout mon possible pour convaincre Leo de rester", a notamment expliqué le nouveau patron du club catalan. "Je suis venu ici pour diriger, pour prendre des décisions. Pas pour fuir les responsabilités ou chercher des excuses. Je suis là pour affronter les situations et par exemple essayer de convaincre Leo de rester. Ce sont des choses qui doivent être faites et des décisions qui doivent être prises. Je ferai tout mon possible pour y arriver, il le sait déjà. Quoi qu'il décide, tout ira bien, mais nous essaierons de le garder parce qu'il est le meilleur joueur de l'Histoire. Et désolé Leo d'en parler ici devant tout le monde, mais tu sais que j'ai beaucoup d'estime pour toi et que le Barça t'aime beaucoup. Si ce stade était plein au moment où vous jouez, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. La pandémie nous emmerde dans bien des domaines", a-t-il ajouté dans des propos relayés par Daily Mercato. Lionel Messi est en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Avec l'arrivée de Laporta aux commandes, Messi pourrait finalement décidé de rester. L'époque Bartomeu est désormais révolue.

Comment Koeman a piégé Pochettino

Et si Sergio Agüero restait en Premier League?

Restera, restera pas ? C'est l'une des grandes questions qui planent du côté de Manchester City depuis plusieurs semaines. En fin de contrat en juin, Sergio Agüero (33 ans en juin) ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Alors que la presse espagnole s'est enflammée en annonçant même un accord entre le Kun et Joao Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, The Times avance que l'international argentin pourrait également rester en Premier League et rejoindre une autre écurie. Pep Guardiola n'a lui pas écarté la possibilité de conserver son attaquant la saison prochaine.

Notre avis : Le feuilleton continue. Et il est toujours difficile de faire des projections sur l'avenir d'Agüero.

S'il y a bien un joueur qui retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur la Canebière, c'est bien lui. Après un début de saison très laborieux, Michael Cuisance s'est relancé à Marseille. Prêté jusqu'à la fin de saison par le Bayern, le milieu de terrain s'est confié sur son avenir ce jeudi en conférence de presse. "On n’a pas eu de discussions (ndlr, avec l'OM et le Bayern). Je suis concentré sur l’OM. Je ne mérite pas de rester par rapport à ce que j’ai fait avant. Je suis très exigeant, j'ai mal vécu cette période, ça m'a beaucoup affecté. J'ai un coach qui me plaît et qui aime attaquer. Mon souhait est de rester à l'OM."

Notre avis : Cuisance a besoin de confiance pour retrouver les promesses entrevues à 'Gladbach et au Bayern. Dos au mur, le jeune Tricolore sait qu'il doit finir la saison en boulet de canon.

Michael Cuisance beim Training mit Olympique Marseille Crédit: Getty Images

C'est un historique de Zinédine Zidane qui est sur le point de s'en aller. En fin de contrat en juin prochain, Lucas Vazquez devrait, sauf surprise, quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. Toujours aussi précieux aux yeux du coach français, apparu à 30 reprises en 2020-2021, l'international espagnol n'aurait pas (encore) trouvé d'accord avec la direction merengue pour une prolongation selon Marca. Pis, il s'en éloignerait même. Le quotidien ibérique annonce que le joueur et son entourage auraient commencé à sonder le marché pour l'été prochain. En cas de départ, Vazquez souhaiterait rejoindre une équipe qui dispute la Ligue des champions.

Notre avis : Polyvalent, précieux, Vazquez demeure un joueur précieux dans une rotation. Le profil du milieu espagnol (qui peut également évoluer en latéral) devrait attirer bon nombre de regards.

Vazquez sur le départ, le Real Madrid s'est d'ores et déjà mis en quête de son remplaçant. Toujours selon Marca, le club de Florentino Perez songerait à Jorge de Frutos (24 ans) pour pallier le départ de l'international espagnol. Transféré cet été à Levante par ce même Real Madrid, l'ailier réalise une très belle saison chez les Granotes avec 3 buts et 8 passes décisives en 26 matches de Liga. Pour "rapatrier" De Frutos, les Merengue ne devraient pas débourser un montant faramineux puisqu'ils avaient conservé 50% des droits du joueur et une priorité de rachat. Un classique en matière de transfert pour le champion d'Espagne.

Notre avis : Un profil dans la même veine que Lucas Vazquez et une option définitivement séduisante pour le Real. Abordable et décisif, De Frutos a passé un cap cette saison à Levante et serait un beau renfort pour la rotation madrilène.

Jorge de Frutos Crédit: Getty Images

Prêté par Manchester United à Milan dans les toutes dernières heures du mercato estival, Diogo Dalot (21 ans) réalise une saison plus qu'intéressante en Lombardie. Et les performances du latéral portugais sont étudiées de près par Ole-Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils qui l'a d'ailleurs salué à quelques heures d'un match retour très attendu entre Mancuniens et Milanais. "Il joue dans un grand club avec beaucoup d'exigences et une grande histoire. C'est une très bonne année pour lui donc évidemment que je suis content de son développement cette saison. C'est notre joueur et j'ai vraiment hâte de le retrouver l'année prochaine."

Notre avis : OGS a plusieurs fois déploré le manque de concurrence pour Wan-Bissaka. Il sera servi avec le retour de Dalot à Old Trafford l'année prochaine.

Véritable feuilleton sur les bords de la Mersey depuis plusieurs mois déjà, Georginio Wijnaldum n'a toujours pas prolongé son bail à Liverpool. En fin de contrat en juin, et malgré plusieurs propositions de la direction des Reds, l'international batave, convoité par le FC Barcelone, la Juve ou encore le PSG, n'a toujours pas statué sur son avenir. Pour le remplacer, nos confrères d'Eurosport UK avancent que Liverpool songerait à Sander Berge, le milieu de Sheffield United. Recruté pour 24 millions d'euros par les Blades il y a un an, l'ancien joueur de Genk ne devrait pas accompagner les pensionnaires de Bramall Lane en Championship et serait suivi un peu partout au Royaume.

Notre avis : Berge fait partie de la nouvelle génération dorée de la Norvège. S'il vit une saison très compliquée avec Sheffield, le joueur de 23 ans est plein de promesses et a déjà prouvé sa valeur. Affaire à suivre.

Même s'il n'est pas considéré comme un indiscutable, Mohamed Elneny (28 ans) est l'un des joueurs qui compte dans le collectif de Mikel Arteta. Débarqué en 2016 à Arsenal, l'international égyptien (78 sélections, 6 buts) se plaît du côté de l'Emirates Stadium. Et à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain, présent en conférence de presse avant le match retour de Ligue Europa face à l'Olympiakos, n'a pas caché son envie de prolonger l'aventure sous la tunique des Canonniers. "Bien sûr, moi je suis toujours fidèle à Arsenal. Si Arsenal me dit : ‘Signe un nouveau contrat’, je serai bien sûr ravi de le faire."

Notre avis : Elneny est l'un des "soldats" d'Arteta et son apport dans l'entrejeu est intéressant lorsqu'il est aligné. Les deux parties pourraient se réunir et discuter d'une extension de bail.

Mo Elneny (Arsenal) Crédit: Getty Images

Satisfait de Dan-Axel Zagadou, recruté en 2017, le Borussia Dortmund est revenu jouer un mauvais tour au Paris Saint-Germain. Ce jeudi, le club de la Ruhr a annoncé dans un communiqué le premier contrat professionnel de Soumaila Coulibaly (17 ans) pour un bail longue durée. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le défenseur central était l'une des priorités des dirigeants du BvB, qui le suivait depuis plusieurs semaines déjà. "J'ai vraiment hâte de pouvoir jouer pour un club aussi historique. Je suis reconnaissant envers le PSG pour la formation et le temps que j'y ai passé, mais je pense que cette décision est maintenant la meilleure étape pour moi. J'avais d'autres offres, mais quand j'ai parlé avec les dirigeants du BVB, j'ai tout de suite su que c'était le bon club pour moi."

Notre avis : Coulibaly était l'une des belles promesses de l'académie parisienne. Dans les pas de Zagadou, le jeune défenseur tentera progressivement de se faire une place dans le Borussia de Marco Rose.

David Beckham est sur le point d'accueillir un nouveau transfuge du Vieux continent. En effet, ESPN révèle que Kieran Gibbs (31 ans) pourrait prochainement traverser l'Atlantique où un contrat de deux ans et demi l'attendrait du côté de l'Inter Miami. En fin de bail avec West Bromwich en juin, l'ancien Gunner se serait déjà mis d'accord verbalement avec le club de Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain.

Notre avis : Beckham continue d'étoffer son contingent de joueurs européens. On se dirige vers une fin de carrière "en douceur" et un beau challenge pour l'international anglais (10 sélections).

