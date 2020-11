Si Keylor Navas est devenu la référence que se cherchait le PSG depuis des années au poste de gardien de but, Alphonse Areola n'a pas dit son dernier mot. Interrogé par Canal Plus, le Français, prêté à Fulham, a évoqué un possible retour dans le futur. "Je suis parti, je reviens et je repars, a-t-il expliqué. Pour moi, c’est pour mieux m’exprimer. Tant que je suis sous contrat, ce n’est pas fini, je suis là." Son bail avec le PSG s'étend jusqu'en 2023.