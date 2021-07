Messi, la prolongation arrive

Selon les informations du quotidien Sport, Lionel Messi va bel et bien prolonger au FC Barcelone. Mais quand ? Le média catalan parle d'une signature au retour de vacances de l'international argentin, soit en août prochain. "Le Barça pense que l'effort du joueur, qui a réduit son salaire, pourrait servir d'exemple pour d'autres qui devraient suivre le même chemin", écrit le quotidien.

Notre avis : Un feuilleton qui pourrait donc ne pas en être un bien longtemps.

Varane tout proche de Manchester United

Cette fois, l'histoire entre Raphaël Varane et le Real Madrid semble bien en passe de se terminer. Selon Marca, qui en fait d'ailleurs sa Une du jour ("Chaud, chaud...", titre le quotidien madrilène), le défenseur français se rapproche de Manchester United. Son transfert est considéré comme "imminent" par le média, qui parle d'un prix de 50 millions d'euros pour le champion du monde 2018.

Notre avis : Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant une officialisation.

L'AS Rome voudrait Icardi, mais...

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'AS Rome est bien intéressée par Mauro Icardi, qui pourrait débarquer uniquement en cas de départ d'Edin Dzeko, qui a annoncé sa volonté de rester, dimanche. Mais si son départ venait à se réaliser, le club romain rêverait donc de l'attaquant du PSG. "Mais uniquement pour un prêt, avec une partie du salaire à charge de Paris", précise le quotidien italien.

Notre avis : Une arrivée qui pourrait bien être compliquée à concrétiser.

Mauro Icardi lors de PSG Augsburg le 21 juillet 2021 à Orleans Crédit: Getty Images

Quid de l'avenir de Caleta-Car ?

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, il ne se passe actuellement rien entre Tottenham et Duje Caleta-Car. Pas d'accord sur le plan personnel, pas même de discussions avec l'OM. La priorité du conseil d'administration des Spurs est Cristian Romero, pour le poste de défenseur central. Des pourparlers sont toujours en cours avec l'Atalanta pour parvenir à un accord.

Notre avis : Si ce n'est pas Tottenham, ce sera certainement un autre club pour un joueur qui a vu de nombreuses arrivées à son poste du côté de l'OM.

De nouvelles cibles pour Lille au poste de gardien

Depuis le départ de Mike Maignan à l'AC Milan, Lille continue de lui chercher un remplaçant. Et alors que la piste Olsen semble s'être refroidie, de nouveaux noms ont circulé ce lundi. Le journaliste italien Fabrizio Romano cite celui d'Odisseas Vlachodimos et ajoute que cela ne sera pas une négociation facile avec Benfica, mais Lille a entamé des contacts directs. De son côté, le média HLN Sport cite celui de Matz Sels.

Notre avis : Mike Maignan est décidément bien difficile à remplacer.

Du nouveau à Tottenham...

Via son compte Twitter officiel, ce lundi, le club de Tottenham a officialisé l'arrivée de l'ailier gauche international espagnol Bryan Gil (20 ans), formé au FC Séville et qui reste sur un prêt plus que concluant du côté d'Eibar.

Notre avis : Une arrivée intéressante d'un jeune joueur qui n'a clairement pas encore montré tout son potentiel.

... avec un échange avec le FC Séville

Dans le même temps, toujours ce lundi, via son compte Twitter officiel, le FC Séville a annoncé l'arrivée de l'ailier droit (ou milieu de terrain offensif) international argentin Erik Lamela (29 ans), qui fait donc le chemin inverse.

Notre avis : Le club idéal pour que le joueur puisse écrire une nouvelle page dans sa carrière.

C'est fait pour Malen à Dortmund

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Donyell Malen vient de signer son contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2026. Un accord a été conclu et les formalités administratives remplies entre les deux clubs. Le PSV a accepté toutes les clauses incluses dans l'accord. L'annonce officielle est attendue prochainement.

Notre avis : Un club où généralement les jeunes joueurs franchissent un cap.

Kessié veut rester à Milan

Actuellement aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec la Côte d'Ivoire, Franck Kessié, en fin de contrat avec l'AC Milan en 2022, a rassuré tous les tifosi du club lombard : oui, il veut renouveler son contrat. "Quand je rentre des JO, je règle tout, a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport. Il n'y aura aucun problème. Les dirigeants connaissent ma volonté. Je pourrais même rester pour toujours dans ce club."

Notre avis : L'AC Milan aurait tout intérêt à le garder.

Innocent en National 2

Ce lundi, via son compte Twitter officiel, le club du Paris Saint-Germain a officialisé le départ, sous la forme d'un prêt d'une année, de son gardien de but Garissone Innocent, qui prend la direction de Vannes, en National 2.

Notre avis : Idéal pour qu'il puisse gagner du temps de jeu, et d'autres annonces de ce genre pourraient se succéder pour le PSG et sa dizaine de gardiens.

Stambouli file en Turquie

Via son compte Twitter officiel, ce lundi, le club turc de l'Adana Demirspor a annoncé avoir trouvé un accord pour l'arrivée du milieu de terrain Benjamin Stambouli (30 ans). Un contrat qui portera sur les deux prochaines saisons.

Notre avis : Mauvaise nouvelle pour Montpellier, qui n'aurait visiblement pas été contre son retour.

