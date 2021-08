La rumeur Messi à l'Inter Miami refait surface

Selon différents tabloïds anglais, l'Inter Miami aurait repris des pourparlers avec l'attaquant du PSG Lionel Messi, pour tenter de l'attirer à l'issue de son contrat actuel, soit dans deux ans. L'Argentin ne serait pas contre.

Notre avis : Il peut s'en passer des choses en deux ans.

Lionel Messi Crédit: Getty Images

Draxler n'ira pas au Bayer Leverkusen

Interrogé par Sky Germany, Rudi Völler, le directeur sportif du Bayer Leverkusen, a nié être intéressé par le Parisien Julian Draxler : "Il ne viendra pas. Il n'était pas non plus une cible pour nous."

Notre avis : Sauf énorme surprise, il devrait bien porter le maillot du PSG cette saison.

Julian Draxler Crédit: Imago

Accord entre la Fiorentina et l'OM pour Lirola

Selon les informations de RMC Sport, la Fiorentina et l'Olympique de Marseille ont officiellement trouvé un accord pour le retour de Pol Lirola en France, contre la somme d'environ 13 millions d'euros.

Notre avis : Ce fut long, mais ça semble désormais bel et bien se concrétiser.

Pol Lirola sous le maillot de l'OM. Crédit: Getty Images

Laborde et un défenseur uruguayen dans le viseur de l'OL

L'Equipe. L'ancien Bordelais intéresserait le directeur sportif de Lyon, Juninho, mais pas sûr que les dirigeants montpelliérains, malgré les bonnes relations qu'entretiennent les deux clubs, seraient prêt à céder le joueur de 27 ans, auteur déjà de deux buts cette saison en championnat. Autre profil ciblé par les dirigeants de l’OL : celui du défenseur uruguayen Gaston Alvarez, âgé de 21 ans et qui évolue à Boston River, le club de Montevideo. Un choix qui n'aurait pas les faveurs de Peter Bosz, qui aimerait un peu plus d'expérience à ce poste, après avoir écarté Marcelo du groupe lyonnais. Le club rhodanien, toujours à la recherche d'un premier succès cette saison en Ligue 1 après son nul face à Clermont ce dimanche (3-3) , lorgnerait sur Gaetan Laborde, d'après les informations de. L'ancien Bordelais intéresserait le directeur sportif de Lyon, Juninho, mais pas sûr que les dirigeants montpelliérains, malgré les bonnes relations qu'entretiennent les deux clubs, seraient prêt à céder le joueur de 27 ans, auteur déjà de deux buts cette saison en championnat. Autre profil ciblé par les dirigeants de l’OL : celui du défenseur uruguayen Gaston Alvarez, âgé de 21 ans et qui évolue à Boston River, le club de Montevideo. Un choix qui n'aurait pas les faveurs de Peter Bosz, qui aimerait un peu plus d'expérience à ce poste, après avoir écarté Marcelo du groupe lyonnais.

Notre avis : Deux dossiers qui semblent difficiles à conclure pour Lyon, dont le mercato s'annonce encore riche en rebondissements.

Ambroise Oyongo et Gaetan Laborde lors de Montpellier - Nantes en Ligue 1 le 9 janvier 2021 Crédit: Getty Images

Tottenham est confiant pour Kane

D'après Sky Italia, Tottenham est toujours convaincu qu'il pourra garder Harry Kane cet été, malgré les approches de Manchester City. De son côté, le Sunday Mirror croit savoir qu'il manque encore environ 58 millions d'euros aux Citizens pour atteindre les 175 millions demandés par les Spurs pour Harry Kane.

Notre avis : Un feuilleton qui aura bien duré tout l'été.

Chelsea ne lâche pas Koundé

Selon les informations de Sky Italia, Chelsea est en contact direct avec le FC Séville pour trouver un accord concernant le défenseur centra international français Jules Koundé. Les pourparlers sont en cours et une nouvelle offre des Blues est à venir.

Notre avis : Un dossier qui devrait animer la fin de ce mercato estival.

Henderson va prolonger

Selon The Athletic, Jordan Henderson est sur le point de prolonger avec Liverpool. Les derniers détails sont en cours de finalisation avec la direction des Reds et toutes les parties seraient confiantes. Le nouveau bail ira jusqu'en 2024.

Notre avis : Forcément une excellente nouvelle pour son club actuel.

Jordan Henderson Crédit: Getty Images

Fin de la piste Thuram pour l'Inter Milan ?

Marcus Thuram s'étant blessé à un genou lors du match du Borussia Mönchengladbach, ce samedi, sur la pelouse du Bayer Leverkusen (4-0), cela pourrait compliquer les choses concernant son éventuel transfert à l'Inter Milan. Le club italien privilégierait désormais davantage Joaquin Correa, l'attaquant de la Lazio Rome, selon les informations de La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Un coup du sort qui devrait effectivement rebattre les cartes.

Marcus Thuram Crédit: Getty Images

L'AC Milan veut Bernardo Silva

Le meneur de jeu international portugais de Manchester City Bernardo Silva est une cible de l'AC Milan, qui chercherait à l'enrôler contre la somme d'environ 52 millions d'euros, selon le Daily Star.

Notre avis : Il reste une pièce maîtresse de son club actuel. Il serait donc étonnant de le voir partir cet été.

Bernardo Silva Crédit: Getty Images

Vlahovic finalement conservé par la Fiorentina ?

Alors que l'Atlético de Madrid faisait le forcing pour le recruter et que Manchester City a, un temps, été annoncé comme intéressé, Dusan Vlahovic ne devrait finalement pas quitter la Viola. Sky Italia explique que le président du club italien ne veut pas baisser ses prétentions et négocier en-dessous de 100 millions d'euros.

Notre avis : Impossible qu'un club sorte une telle somme.

Dusan Vlahovic Crédit: Getty Images

Hainer évoque les prolongations de Kimmich et Goretzka

Auprès de Bild TV, Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a notamment évoqué les nouveaux contrats à venir de Joshua Kimmich et Leon Goretzka : "L'affaire est entre les mains de la direction sportive. Nous avons eu des discussions bonnes et constructives. Notre objectif est de les garder au club, et je ne vois pas pourquoi ils ne resteraient pas. Ils ont tout ici."

Notre avis : Deux officialisations qui ne sauraient donc tarder.

