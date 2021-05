Messi poussé à Paris par son entourage ?

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a encore rien annoncé concernant son avenir. Si La Pulga parlera samedi au média argentin Olé, sa première intervention publique depuis décembre, il serait poussé par son père et son frère à rejoindre le PSG, annonce Le Parisien ce jeudi. En cas de signature chez l'actuel deuxième de Ligue 1, le finaliste du Mondial 2014 toucherait une prime XXL, précise le quotidien francilien.

Notre avis : Même si rien n'est encore fait dans ce dossier, le FC Barcelone semblerait avoir repris la main depuis l'élection de Joan Laporta.

Wijnaldum dans le viseur du PSG...

Eliminé en demi-finales de la Ligue des champions et en ballottage défavorable pour le titre de champion de France, le PSG cherchera à se renforcer au milieu du terrain la saison prochaine. Selon les informations de L'Equipe, le PSG aurait coché le nom de Georginio Wijnaldum, tout comme le FC Barcelone. L'international néerlandais de 30 ans, qui évolue à Liverpool depuis 2016, a l'avantage d'être libre à la fin de la saison 2020-21.

Notre avis : Si Ronald Koeman reste sur le banc du Barça et que Memphis Depay rejoint le club catalan, le PSG partirait avec un léger désavantage dans ce dossier.

... qui souhaite conserver Gueye

Alors que le PSG a envisagé un départ d'Idrissa Gueye l'hiver dernier, les prestations de l'ancien milieu lillois en Ligue des champions, notamment face au Barça et contre le Bayern Munich, auraient changé la donne selon L'Equipe. En effet, le club de la capitale souhaiterait finalement conserver l'international sénégalais, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Quand il est au top de sa forme, Idrissa Gueye est un excellent milieu de terrain... et le PSG aurait tort de s'en priver.

Un contrat de deux ans pour Agüero au Barça ?

Comme l'annonçait nos confrères d'Eurosport Espagne il y a une semaine, Sergio Agüero a trouvé un accord pour rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. L'Argentin, qui partira libre de Manchester City à l'issue de l'exercice actuel, devrait signer pour deux saisons avec les Blaugrana, selon la chaîne de télévision espagnole Cuatro. Il toucherait 5 millions d'euros par an, le plaçant dans le bas de la grille des salaires du FC Barcelone. En effet, Martin Braithwaite gagne environ 6 millions d'euros annuels, précise le média ibérique.

Notre avis : Si Sergio Agüero redevient une machine à marquer, l'opération serait parfaite pour le Barça.

Opération dégraissage à Barcelone

Sport, le FC Barcelone espère se séparer de 10 à 15 joueurs cet été. Alors qu'il a dépassé le milliard de dettes, le Barça ne devrait pas retenir Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanic, Matheus Fernandes ou Martin Braithwaite. El Mundo Deportivo assurait d'ailleurs mardi que Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Selon les informations du quotidien espagnol, le FC Barcelone espère se séparer de 10 à 15 joueurs cet été. Alors qu'il a dépassé le milliard de dettes, le Barça ne devrait pas retenir Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanic, Matheus Fernandes ou Martin Braithwaite.assurait d'ailleurs mardi que Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Antoine Griezmann pourraient également partir en cas de belle offre.

Notre avis : En difficulté sur le plan financier, le Barça, désormais présidé par Joan Laporta, veut définitivement tourner la page des années Bartomeu.

L'OM poursuit les négociations avec Gerson

L'OM va passer à la vitesse supérieure dans le dossier Gerson, révèle L'Equipe. En effet, une réunion décisive se tient ce jeudi à Rio avec le joueur, des représentants de Flamengo et de l'Olympique de Marseille. Le club brésilien réclamerait 30 millions d'euros, bonus compris, et l'ancien joueur de la Roma serait enclin à évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Notre avis : Si Marseille recrute Gerson à ce prix, il devra fortement dégraisser lors du mercato d'été.

... et pense à Junior Firpo

D'après les informations d'El Mundo Deportivo, Jorge Sampaoli souhaiterait enrôler Junior Firpo à l'OM. L'arrière gauche de 24 ans n'a joué que 6 matches de Liga cette saison avec le FC Barcelone. Cependant, l’Inter, la Roma, Naples, l'AC Milan et West Ham sont également sur les rangs.

Notre avis : Pablo Longoria a su recruter malin lors du dernier mercato hivernal et la piste Junior Firpo serait dans la même lignée.

Çalhanoglu vers le Qatar ?

Auteur d'une saison aboutie avec le Milan AC sur le plan des statistiques (9 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues), Hakan Çalhanoglu arrive en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2020-21 et ne devrait pas prolonger avec le club lombard. Ainsi Sky Sport Italia assure que l'international turc a reçu une offre d'Al-Duhail (Qatar), qui lui proposerait huit millions d'euros annuels, un contrat de trois ans et une prime de huit millions à la signature. Une offre qui ne laisserait pas le joueur insensible.

Notre avis : A 27 ans, Hakan Çalhanoglu a le potentiel pour briller quelques saisons encore en Europe d'autant qu'il est suivi par de grosses écuries (en Premier League, Liga et Serie A notamment).

