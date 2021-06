Al-Khelaïfi et la rumeur Messi

Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c’est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous – pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n’est pas possible de tous les faire venir, d’autant qu’on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique", a expliqué le président parisien. Longuement interrogé par L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur la possibilité de faire venir Lionel Messi au PSG. "", a expliqué le président parisien.

Notre avis : Au vu des dernières rumeurs, Messi devrait prolonger avec le Barça.

Wijnaldum arrive à Paris

En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum ne devrait pas rejoindre le FC Barcelone. Mais bien le PSG, comme annoncé ces dernières heures. Selon L'Equipe, le club de la capitale est en négociations avancées avec le milieu de terrain. L'offre salariale ? Au-dessus des 5,5 millions d'euros qu'il gagnait du côté des Reds. Pour l'heure, rien n'est toutefois encore signé.

Notre avis : Wijnaldum a un profil qui détonnerait dans l'entrejeu parisien. En fin de contrat, c'est une occasion à saisir.

Kean souhaiterait rester au PSG

Selon les informations de RMC Sport, Moise Kean aurait décidé de poursuivre sa carrière au PSG. Auteur de 17 buts avec le club de la capitale, l'international italien, prêté par Everton, a réussi une très belle saison. A tel point que le club de la capitale aurait entamé des discussions avec les Toffees pour pouvoir le conserver. Le deuxième de Ligue 1 demanderait un prêt payant avec option d'achat.

Notre avis : Le PSG a fait remonter la cote de Moise Kean et ne pourra s'en doute pas se permettre de racheter ses trois dernières années de contrat à Everton.

La Juve pense toujours à Icardi...

La Juventus Turin se prépare à l'après Cristiano Ronaldo. En cas de départ de l'international portugais, la Vieille Dame a déjà plusieurs pistes pour le remplacer. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport en cite trois : Mauro Icardi (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City) et Dusan Vlahovic (Fiorentina). Le premier pourrait bien être la priorité de Massimiliano Allegri, qui apprécie beaucoup le profil de l'attaquant parisien.

Notre avis : Tout dépendra de l'avenir de CR7. S'il venait à réellement partir, la Juve sera dans l'obligation de prendre un attaquant. La piste Icardi est à surveiller.

... et Milan à Giroud

Si Chelsea a récemment officialisé la prolongation d'Olivier Giroud (l'option unilatérale d'un an ayant été levée), un départ de l'international français est toujours à envisager. Toujours selon les informations du quotidien italien, l'AC Milan, qui s'était mis d'accord pour un contrat de deux ans à 4 millions d'euros, espère toujours le recruter. Mais à une condition : qu'il parvienne à se libérer de son "nouveau" contrat d'un an. La balle est donc dans le camp du joueur et ses agents.

Notre avis : La prolongation surprise de Giroud en a surpris plus d'un. Mais l'intéressé compte toutefois partir. Libre ou non ? Son avenir se joue sur ce point.

Depay va signer au Barça

Après avoir probablement perdu Georginio Wijnaldum, qui devrait filer au PSG, le FC Barcelone va se consoler avec Memphis Depay. Contrairement à son compatriote, dont l'offre parisienne a tout changé, l'attaquant de l'OL, lui, est certain de son choix : il va rejoindre les Blaugrana. Selon Marca, ce transfert n'est donc pas en danger.

Notre avis : Si l'arrivée de Wijnaldum semble compromise, celle de Depay semble sérieusement se confirmer. Il va rejoindre le Barça.

Sabaly signe au Bétis Séville

Youssouf Sabaly, en fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux, s'est engagé pour cinq saisons avec le Betis Séville. L'arrière latéral international sénégalais avait reçu en cours de saison une offre de prolongation de Bordeaux qu'il a déclinée pour découvrir la Liga.

Notre avis : Un beau challenge pour le joueur de 28 ans qui a réalisé une saison aboutie avec Bordeaux.

Buendia sur le point de poser ses valises à Aston Villa

C'est un nouveau gros coup de massue qui vient de s'abattre sur les Gunners, encore un. Convoité de longue date par Arsenal, l'ailier argentin Emiliano Buendia (24 ans) ne ralliera pas Londres. Absolument sensationnel avec Norwich cette saison (15 buts et 17 passes décisives en 39 matches de Championship cette saison), le natif de Mar del Plata en Argentine s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec Aston Villa. Selon les médias britanniques, Sky Sports en tête, les Villans auraient dépensé près de 38,5 millions d'euros (hors bonus) pour s'attacher les services du joueur, sacré meilleur joueur de D2 anglaise par l'EFL et récemment appelé en sélection argentine.

Notre avis : Le successeur annoncé de Jack Grealish ? Ça y ressemble en tout point. Ambitieux, les pensionnaires de Villa Park s'offrent un joueur bourré de talent au nez et à la barbe d'un concurrent direct à l'Europe.

Arsenal se penche sur Rúben Neves

Alors qu'ils ont vu Emiliano Buendia leur filer entre les doigts ce lundi, les Gunners continuent de multiplier les pistes pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Et selon les informations du Times, le club londonien serait actuellement en négociations très avancées avec Wolvehampton pour conclure le transfert de Rúben Neves (24 ans). Arrivé en 2019 du côté de Molineux, le milieu international portugais (20 sélections) dispose d'un bon de sortie de la part de sa direction qui cherche à renflouer ses caisses pour boucler l'arrivée de son futur manager. La saison dernière, Rúben Neves a disputé 40 matches toutes compétitions confondues avec les Wolves (5 buts et 2 passes décisives).

Notre avis : Une signature de choix pour les Gunners si cela se confirme. Depuis son arrivée en Angleterre, Rúben Neves s'est affirmé comme l'une des valeurs sûres du championnat à son poste.

