Présent en conférence de presse après la victoire face au Barça (1-4), mardi soir, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a évoqué les nombreuses rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé au Camp Nou. "C’est quelque chose de normal. Pour des joueurs de top classe mondiale comme lui, les rumeurs sont à la hauteur de leur qualité. Ce qui est sûr, c’est qu'il est heureux à Paris et je l’ai déjà dit avant. Donc nous on reste tranquille, on continue de travailler", a-t-il expliqué.