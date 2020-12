Messi aussi veut retrouver Neymar

"J'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine." Voilà comment Neymar a mis le feu aux poudres en évoquant des retrouvailles avec Lionel Messi. D’après l’ancien agent de l’Argentin, interrogé par Le Parisien, ce dernier ne serait pas insensible aux appels du pied de l’ex-Barcelonais. "Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel", explique Josep Maria Minguella, qui ajoute qu’il existe une "possibilité" qu’un transfert à Paris intéresse le sextuple Ballon d’Or.

Notre avis : On a déjà trouvé le feuilleton de l’été 2021.

Le PSG doit-il sacrifier Mbappé pour accueillir Messi la saison prochaine ?

MU veut blinder Fernandes

Avec 10 buts en 16 matches cette saison, Bruno Fernandes fait la pluie et le beau temps à Manchester United. Le Daily Mirror rapporte logiquement que MU souhaite déjà renégocier son contrat. United pourrait doubler le salaire du Portugais, qui grimperait du coup à près de 200.000 livres sterling par semaine, et ajouter 12 mois supplémentaires à son contrat qui s’achève en juin 2025. Cela, pour repousser l’intérêt des grands d’Espagne, notamment.

Notre avis : Rien de plus logique. Fernandes gagne autant que Jesse Lingard, et n’a pas vraiment le même statut…

Klopp surveille les centraux français de Leipzig

Confrontés aux blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez, Liverpool et son coach Jürgen Klopp ont désespérément besoin de renforts en défense centrale. D’après Bild, l’entraîneur allemand saurait où chercher en janvier pour se renforcer : à Leipzig. Le journal allemand rapporte que les Reds surveilleraient la paire française Dayot Upamecano - Ibrahima Konaté. Reste à savoir lequel Liverpool choisira : le second serait vu comme plus accessible et plus proche des qualités de van Dijk…

Notre avis : Les Reds ne seront pas les seuls sur le​s dossier​s. Auront-ils la capacité financière pour attirer ces pépites ?

Quelle destination pour Saliba cet hiver ?

Non-inscrit par Arsenal en Premier League (il peut tout de même jouer malgré son âge) et en Europa League cette saison, William Saliba pourrait aller faire un tour en prêt au mois de janvier. Problème : le club et le joueur seraient en désaccord sur la destination. D’après ESPN, Mikel Arteta privilégierait une pige en Championship, tandis que Saliba souhaiterait revenir en France, o​ù Saint-Etienne et Nice sont toujours intéressés.

Notre avis : Pour l’instant, l’histoire entre Saliba et Arsenal a tout du gâchis.

Le Bayern veut chiper Agoumé à l’Inter

Arrivé à l’Inter Milan en provenance de Sochaux il y a un an et demi, et actuellement prêté à La Spezia, Lucien Agoumé pourrait quitter l’Italie. D’après le journaliste Fabrizio Romano, cité par AS, l’international français en catégorie jeunes serait ciblé par le Bayern. Son directeur sportif serait un grand fan du joueur, vu comme un jeune au potentiel proche de celui d’Eduardo Camavinga et dont le profil se rapproche de Paul Pogba.

Notre avis : Le saut serait peut-être un peu haut pour Agoumé, qui a du mal à trouver du temps de jeu en Serie A.

