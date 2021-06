Dénouement imminent pour Messi

Alors que le contrat de Lionel Messi va s'achever ce mercredi 30 juin au Barça, le club catalan semblerait avoir bien avancé pour faire rempiler le sextuple Ballon d'Or. Selon Sky Italia, les deux parties finaliseraient les derniers détails pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2023. Le média annonce que l'officialisation de cette nouvelle pourrait intervenir dans les prochains jours.

Notre avis : Son nom est devenu plus discret dans les rumeurs mercato ces derniers temps. La prolongation est en bonne voie.

Reverra-t-on Messi sous le maillot du Barça ?

Donnarumma officialisé par le PSG après l'Euro

Alors qu'on parlait d'une officialisation annoncée en fin de semaine dernière, il se pourrait bien que les supporters du PSG attendent encore un peu plus pour voir l'arrivée de leur nouveau gardien de but. En effet, selon TuttoMercatoWeb, le contrat de l'international italien est bien signé, mais le principal intéressé voudrait attendre la fin de l'Euro avant toute annonce, afin de ne pas déranger sa concentration et son implication avec sa sélection nationale.

Notre avis : Il risque d'y avoir beaucoup d'officialisations de transferts une fois l'Euro et la Copa América terminés...

Sergio Ramos de plus en plus proche du PSG ?

Selon une information relayée par AS, Sergio Ramos travaille d'arrache-pied pour préparer la suite de sa carrière, et serait actuellement en train de chercher un logement à Paris. Plusieurs éléments auraient fait définitivement pencher la balance en faveur du club de la capitale : la présence dans le vestiaire du PSG de ses anciens coéquipiers Keylor Navas et Di María, et d'autres Espagnols, Sarabia, Ander Herrera, Sergio Rico et Bernat, ainsi que la perspective d'une expérience de vie à Paris et sa proximité avec l'Espagne. Tous ces éléments dirigent le défenseur central vers l'option du Parc des Princes.

Notre avis : La rumeur immobilière n'est peut-être pas nécessaire. Mais Sergio Ramos semble bien parti pour rejoindre le club français.

Sergio Ramos et neymar, bientôt futurs coéquipiers au PSG ? Crédit: Getty Images

"Aucune offre reçue" pour Camavinga

Dans une interview pour TV Rennes ce lundi, Florian Maurice a fait le point sur le mercato du Stade Rennais, et notamment sur le dossier Camavinga. "Aucune offre n'a été reçue, ni du PSG ni de Manchester United pour Eduardo Camavinga", a-t-il tablé d'entrée, avant d'ajouter : "On reste calme par rapport à sa situation. Je sais qu'il ne souhaite pas, pour le club, partir libre". En outre, le directeur sportif a reconnu des discussions avec le milieu suédois Jens Cajuste et le défenseur de Lens Loïc Badé. En défense, les pistes menant à William Saliba et Dedryck Boyata sont aussi évoquées. Côté départs, Mbaye Niang ne sera pas conservé.

Notre avis : A un an de la fin de son contrat et après sa saison compliquée, Camavinga ne devrait pas partir pour les 100 millions d'euros attendus.

Bale ne retournera pas à Tottenham

"Comme je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas une option. Gareth n'a pas d'accord, il est sous contrat avec le Real Madrid". Les mots de l'agent de Gareth Bale pour The Evening Standard semblent assez clairs et explicites : pas d'aventure prolongée chez les Spurs. Prêté une saison par le Real Madrid, l'attaquant gallois a marqué 16 buts en 34 apparitions pour le club londonien. Dernièrement, une fin de carrière était évoquée par certains médias anglais et espagnols.

Notre avis : Bale ne rejouera plus pour Tottenham. Mais rejouera-t-il seulement pour le Real Madrid ?

Bellerin ciblé par l'Inter

Alors qu'Achraf Hakimi devrait officiellement quitter l'Inter Milan dans les prochaines heures, le champion d'Italie en titre travaille déjà pour lui trouver un remplaçant. D'après Sky Italia, le club lombard vise notamment Hector Bellerin, l'arrière droit d'Arsenal. Le joueur du Genoa, Davide Zappacosta, figure également sur les tablettes de l'Inter.

Notre avis : Bellerin a besoin de relancer sa carrière. Un changement de club pourrait lui faire du bien.

Umtiti en prêt à Marseille ?

Résolu à l'idée de chercher du temps de jeu loin de Barcelone et de son entraîneur Ronald Koeman, Samuel Umtiti pourrait bien faire son retour en Ligue 1. L'ancien Lyonnais pourrait selon Mundo Deportivo débarquer à l'OM cet été, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. L'international français n'est plus dans les plans de l'entraîneur néerlandais, et les Blaugrana ont accepté l'idée que les offres de transfert n'étaient pas légion pour le défenseur de 27 ans. Avec l'arrivée à venir de Konrad de la Fuente, l'axe OM-Barça marche décidément bien en ce début de mercato.

Notre avis : Ce serait un plaisir de revoir Samuel Umtiti en Ligue 1. En espérant pour lui qu'il puisse y retrouver son meilleur niveau.

Sergio Oliveira ne manque pas de prétendants

Dans son édition du jour, le quotidien portugais O Jogo évoque le futur du capitaine du FC Porto, Sergio Oliveira. Le milieu de terrain portugais, auteur d'une saison record avec les Dragons (32 matches, 13 buts et 6 passes décisives en Liga NOS), intéresse fortement Tottenham, qui attend toutefois l'officialisation de son nouvel entraîneur pour concrétiser une offre. L'AS Rome de José Mourinho est aussi à l'affût pour le joueur de 29 ans, récemment prolongé jusqu'en 2025. Son futur sera sûrement plus clair après la fin de l'Euro d'après le média lusitanien.

Notre avis : Les grands clubs ne s'y trompent pas : Sergio Oliveira a le talent pour briller avec un "grand" d'Europe. Sa saison 2020-2021 l'a prouvé.

Sergio Oliveira, l'un des symboles du modèle du FC Porto Crédit: Getty Images

Belhanda ne reviendra pas à Montpellier

Huit ans après son départ au Dynamo Kiev, Younes Belhanda ne devrait pas revenir à Montpellier cet été. Alors que le joueur et le président Laurent Nicollin avaient convenu d'un accord moral, ce dernier a déclaré dans Le Midi Libre que ce retour n'aurait sûrement pas lieu. "À l'heure actuelle, je ne peux pas le faire signer pour des raisons financières. Cela aurait été fabuleux, mais pour l'instant ce n'est pas possible", a déclaré le dirigeant héraultais.

Notre avis : La salaire de l'international marocain risque d'être un trop gros frein à la réalisation de cette signature. A moins que...

