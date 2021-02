Alors que le PSG affrontera le FC Barcelone mardi soir, en 8es de finale de la Ligue des champions, un autre match a lieu dans les coulisses. Et pas n'importe lequel : celui pour Lionel Messi. En fin de contrat, la Pulga est libre de s'engager où elle le souhaite en vue de la saison prochaine. Selon L'Equipe, le club parisien croit toujours en son rêve de ramener le sextuple Ballon d'Or, et ce malgré toute la complexité d'une telle opération. Avec plusieurs arguments à faire valoir : la présence de son compatriote Mauricio Pochettino sur le banc, le forcing de ses amis Neymar, Di Maria et Paredes...