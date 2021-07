Le Real Madrid a besoin de Messi pour signer Mbappé

Cela peut sembler fou, mais c'est bien cela : pour le Real Madrid, la signature de Mbappé passe par Messi. Le quotidien espagnol AS explique que le Real Madrid n'a pas abandonné la piste menant à l'international français, mais qu'en l'état actuel des choses, il est impossible pour le club madrilène de convaincre le président Nasser Al-Khelaifi de changer d'avis. En revanche, une arrivée au PSG de Messi, libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, couplée au refus de Kylian Mbappé de prolonger, pourrait ouvrir la porte à des négociations avec les Merengue. Il est en effet impossible pour le club parisien d'aditionner les salaires les plus élevés de la planète sans se délester de quelques-uns, et il n'est pas envisageable non plus de laisser Mbappé partir libre en juin 2022. Le détonateur de toute bascule majeure sur le marché des transferts sera donc le choix de Lionel Messi pour son futur.

Notre avis : Le PSG devrait tout faire pour prolonger Mbappé. Le voir partir à moindre coût ne peut pas être une option...

"Mbappé a trop voulu être le super héros des Bleus, il l'a payé"

Manchester United prêt à faire le double coup Varane-Camavinga ?

Visiblement, les Red Devils ne sont pas rassasiés par l'arrivée de Jadon Sancho. Le Daily Mirror rapporte que le club mancunien souhaite faire coup double pour deux internationaux français : Raphaël Varane et Eduardo Camavinga. Le premier entre dans sa dernière année de contrat au Real Madrid et souhaite voir ailleurs, tandis que le second ne prolongera vraisemblablement pas au Stade Rennais. Le montant de ce double coup pourrait avoisiner les 90 millions d'euros.

Notre avis : Pour Varane, le dossier est en bonne voie. Pour Camavinga, ça semble déjà plus compliqué.

Sancho à Manchester United : le détonateur de plus

Le PSG et Manchester City restent attentifs au cas de la Pulga

Même si un accord semblait proche et imminent ces derniers jours, Lionel Messi n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec le FC Barcelone. En effet, la masse salariale du club catalan est trop importante et il n'est pas en mesure d'offrir un salaire correspondant aux demandes du sextuple Ballon d'Or, qui est actuellement libre de tout contrat. Ainsi, El Mundo Deportivo assure ce mardi que Manchester City et le PSG restent attentifs à la situation de l'Argentin.

Notre avis : Avec la situation financière actuelle du Barça, ce n'est même pas sûr que les Blaugrana puissent prolonger Messi...

Reverra-t-on Messi sous le maillot du Barça ?

José Fonte devrait finalement prolonger au LOSC

L'Equipe, a priori jusqu'en 2023. A 37 ans, le capitaine lillois Capitaine des Dogues champions de France, José Fonte n'avait pas éclairci son avenir à court-terme. En fin de contrat, le défenseur portugais devrait prolonger avec le LOSC d'après, a priori jusqu'en 2023. A 37 ans, le capitaine lillois disposait d'autres offres et songeait même à mettre un terme à sa carrière , mais sera selon toute vraisemblance une arme de plus pour le nouveau coach Jocelyn Gourvennec la saison prochaine.

Notre avis : Le LOSC aura besoin de l'expérience de Fonte en Ligue des champions l'an prochain. Très bonne nouvelle pour les Dogues.

Dans quelle direction vont désormais José Fonte et le LOSC ? Crédit: Getty Images

Koundé en alternative à Varane pour les Red Devils

Tout proche de signer Raphaël Varane, Manchester United explore tout de même les autres alternatives. Et d'après AS et The Sun, les Red Devils ont choisi Jules Koundé comme option en cas d'échec de la piste menant au défenseur du Real Madrid. Les Merengue sont aussi à l'affût pour Koundé, mais Séville demande 70 millions d'euros, ce qu'aucun des deux clubs n'a pour le moment proposé. Un jeu de chaises musicales chez les défenseurs centraux pourrait bien avoir lieu cet été.

Notre avis : Koundé semble promis au Real Madrid, qui le cible depuis plusieurs mois. Son jeu semble aussi plus adapté à l'Espagne.

Kean ne reviendra probablement pas au PSG

Selon les informations de Sky Sports, les discussions entre Everton et le PSG ne vont pas bon train au sujet de Moise Kean. L'attaquant italien est de retour de prêt en Angleterre, après avoir inscrit 17 buts avec le club de la capitale la saison passée. Les Toffees ne souhaitent pas céder le buteur de 21 ans à nouveau sous la forme d'un prêt, et le PSG n'est pas encore disposé à payer le montant demandé pour le transfert de l'international transalpin. Les dirigeants d'Everton se disent prêts à conserver Moise Kean, quand le joueur lui, souhaiterait rester en France pour la saison prochaine. Son contrat avec le club de la Merseyside court jusqu'en 2024.

Notre avis : C'est dommage pour Kean, dont le rendement avait été plus que satisfaisant. Mais le PSG ne peut pas être partout à la fois.

Moise Kean, l'attaquant italien du PSG. Crédit: Getty Images

Kahn "optimiste" pour Coman malgré l'intérêt de Liverpool

Malheureux au Bayern Munich, Kingsley Coman était annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Mais d'après le Daily Mirror, le président du Bayern Oliver Kahn s'est dit "optimiste" quant au futur du Français, qui devrait a priori rester en Bavière malgré l'intérêt de Liverpool pour l'ailier de 25 ans. Les rumeurs rapportaient un montant de 100 millions d'euros demandé pour l'international français, ce qui a pu décourager plus d'un prétendant.

Notre avis : Le Bayern a-t-il su montrer à Coman qu'il comptait sur lui ? Il sera intéressant de voir quelles responsabilités le Français aura en plus la saison prochaine.

Gareth Bale à la retraite en 2022 ?

Le reverra-t-on jouer au football ? Gareth Bale est publiquement toujours aussi énigmatique au sujet de son futur. Selon le Mirror, l'international gallois aurait déclaré à son entourage qu'il comptait aller au bout de son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, avant de dire adieu au football de club. Le joueur de 31 ans pourrait toutefois disputer la Coupe du monde au Qatar avec la sélection galloise s'il venait à y avoir qualification pour les Dragons.

Notre avis : Bale n'est décidément pas comme tout le monde. Fin de carrière en club pour continuer en sélection... Presque une blague.

L'AC Milan cible Isco pour remplacer Calhanoglu

Le milieu de terrain truc parti pour l'Inter, l'AC Milan cherche un joueur pour lui succéder et semblerait avoir trouvé le profil qu'il lui fallait. La Gazzetta dello Sport rapporte en effet que les Rossoneri ont jeté leur dévolu sur Isco, et ont entamé les discussions avec le Real Madrid pour un transfert du meneur de jeu espagnol. Un montant de 20 millions d'euros est évoqué, tandis que les négociations pour le milieu de terrain italien Sandro Tonali semblent aboutir avec Brescia.

Notre avis : Le profil est similaire à celui de Calhanoglu, mais le chantier s'annonce long pour qu'Isco retrouve son meilleur niveau.

Isco n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était. Crédit: Getty Images

Rui Patricio proche de la Roma

Alors que Pau Lopez s'apprête à partir en prêt à l'OM, l'AS Roma serait très proche d'un accord avec Wolverhampton pour attirer Rui Patricio (33 ans), selon Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé sur le mercato. Le club italien pourrait débourser 10 millions d'euros plus 3 de bonus pour le gardien international portugais.

Notre avis : Woverhampton renfloue bien ses caisses avec ce montant pour un gardien, âgé de 33 ans, qui plus est à un an de la fin de son contrat.

Podolski de retour "à la maison"

A 36 ans et après une série d'expériences à l'étranger plus ou moins fructueuses (Galatasaray, Vissel Kobe, Antalyaspor), Lukas Podolski est de retour dans sa Pologne natale, où il s'est engagé avec le club de Gornik Zabrze. L'international allemand découvre donc un huitième club en carrière, qui l'a accueilli en lui souhaitant la "bienvenue à la maison". Le gaucher avait lui déclaré en juin : "Pour moi, il s'agit de jouer encore un an ou deux, de s'amuser et de vivre dans une bonne ville". Ce sera donc au moins pour une saison de plus, en Pologne.

Notre avis : Une carrière faite de hauts et de bas, pour un joueur aussi talentueux qu'imprévisible. Belle opération pour le club polonais, qui sort de l'anonymat le temps d'une (demi) journée.

