L'avenir de Lionel Messi ne cesse d'intriguer. Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, le sextuple Ballon d'Or est toujours sur les tablettes de Manchester City. Et d'après Mundo Deportivo, qui s'appuie sur les informations du podcast d'Eurosport Rank, les Citizens ont un plan en tête : lui proposer de venir en Premier League pour quelques saisons avant de finir sa carrière aux Etats-Unis sous le maillot du New York City FC, qui appartient au même groupe que le club mancunien.

C'est une rumeur qui a fleuri sans que l'on n'en connaisse réellement la provenance. Mais elle a d'ores et déjà été démentie. D'après le Manchester Evening News , les Red Devils n'ont aucunement l'intention de concrétiser le retour de Cristiano Ronaldo. Le média britannique, qui cite des sources proches du club, a assuré que la direction mancunienne s'était quelque peu moquée de cette fausse information.

D'après Tuttosport , l'aventure d'Hakan Çalhanoğlu à Milan est sur le point de se terminer. Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain turc se montre trop gourmand pour le club lombard en cas de prolongation : il voudrait 7 millions par an (Milan lui en propose 3,5). L'Inter Milan et Manchester United seraient à l'affût, tout comme la Juventus.

Les récents signaux laissaient penser que Neymar souhaitait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Mais la presse espagnole n'est pas tout à fait de cet avis. Selon Sport , un retour du Brésilien en Catalogne serait toujours une possibilité . La raison ? Plusieurs candidats à la présidence du FC Barcelone souhaiteraient nouer ce transfert pour lancer au mieux leur mandat, surtout en cas de départ de Lionel Messi, dont le contrat expirera en juin prochain. Et d'après le quotidien catalan, Paris pourrait devoir se résoudre à céder sa superstar pour environ 100 millions d'euros à l'été 2021 si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Jürgen Klopp fait face à un casse-tête. Le manager de Liverpool va devoir composer avec une cascade de forfaits dans les prochaines semaines. Notamment en défense, puisque Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold et Joe Gomez sont tous blessés. La situation pourrait pousser le champion d'Angleterre à recruter d'urgence cet hiver. Dans ce cadre, le Daily Express croit savoir que les Reds pourraient tenter de s'offrir Ruben Semedo, défenseur de l'Olympiakos, pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros.

Vous avez probablement entendu parler de lui ces dernières semaines. Sensation du football hongrois et brillant avec le RB Salzbourg, Dominik Szoboszlai affole les plus grands clubs d'Europe. Annoncé proche de Leipzig, le milieu de terrain âgé de 20 ans intéresserait aussi le Real Madrid, selon As. Surtout que son prix - autour de 25 millions d'euros - en fait une piste abordable. Mais d'autres grands clubs, comme le Milan, seraient sur le coup.