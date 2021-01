D'après les informations de nos confrères d'Eurosport UK , l'avenir de Dele Alli pourrait se décider dans la dernière semaine du mercato, car la situation de Tottenham vis-à-vis de son joueur n'est toujours pas claire. Pour l'instant, les Spurs voudraient simplement un prêt sec jusqu'à la fin de la saison, quand les Parisiens voudraient un prêt plus long, assorti d'une option d'achat pour le milieu de terrain. La clé pourrait bien être le remplaçant que Tottenham trouvera en cas de départ de Dele Alli. Sans alternative suffisante, l'international anglais ne devrait pas bouger cet hiver.

Après une première saison discrète, marquée par les blessures, Yusuf Yazıcı (23 ans) explose dans le Nord cette saison. Des performances qui ont tapé dans l'oeil de la Juventus Turin et de l'AC Milan, comme l'explique France Football ce mardi. Cette saison, l'international turc (27 sélections, 1 but) a été buteur à 11 reprises en 24 matches toutes compétitions confondues avec le LOSC.

Auteur de 7 buts cette saison, et deuxième meilleur buteur de Premier League la saison dernière, Danny Ings est convoité. L'attaquant anglais de Southampton est particulièrement dans le viseur de Tottenham. José Mourinho souhaiterait selon les informations de nos confrères d'Eurosport UK faire venir l'attaquant au sein de son effectif, après une première demande l'été dernier qui n'a pas été acceptée par les Saints. Les dirigeants de Tottenham préparent donc une offre pour la fin de la saison, afin de recruter l'international anglais.

Non contents de l'arrivée de Mario Mandzukic en renfort pour leur attaque, les Rossoneri veulent également solidifer leur défense. Pour cela, les dirigeants de l'AC Milan surveilleraient avec attention la situation du côté du FC Barcelone. Selon des informations relayées par Sport, les Milanais pensent à Samuel Umtiti et Junior Firpo, deux joueurs en manque de temps de jeu au Barça. Le média espagnol précise que Naples et l'Inter sont également intéressés par le latéral gauche espagnol.