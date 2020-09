Naples ouvre la porte à Koulibaly et Milik

Interrogé par Sky Italia, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, a assuré qu'il ne retiendrait pas Kalidou Koulibaly et Arkadiusz Milik en cas de belle offre cet été. "Kalidou Koulibaly peut partir, oui. Si un club nous transmet une offre importante, nous le laisserons partir. Ce sera la même chose pour Arkadiusz Milik", a confié le dirigeant napolitain.

Notre avis : C'est peut-être le moment où jamais pour le PSG de se positionner sur l'ex-Messin.

Kolarov en partance pour l’Inter

Son arrivée ne serait plus qu'une question d'heures. Sky Sports rapporte qu'Aleksandar Kolarov (34 ans) serait sur le point de rejoindre l'Inter Milan. Les deux clubs devraient prochainement trouver un accord autour de deux millions d'euros. L'international serbe, à qui il reste une année de contrat à Rome, doit désormais trouver un accord pour son salaire, mais devrait prochainement parapher un bail d'une saison avec les Intéristes.

Notre avis : Un joueur qui a le profil idéal pour le 3-5-2 d’Antonio Conte. Expérience, polyvalence, performance, joli coup pour l’Inter.

Première offensive du PSG pour Bellerin

Thomas Meunier parti, Paris doit impérativement se renforcer sur le flanc droit. Et la piste Bellerin a refait surface ces dernières heures. Selon le très sérieux The Guardian, les Parisiens auraient formulé une offre de 25 millions de livres plus bonus (environ une trentaine de millions d'euros) à Arsenal pour l'international espagnol. Le quotidien britannique précise que les dirigeants du PSG seraient en contacts très réguliers avec les décideurs londoniens.

Notre avis : Les Parisiens ont, semble-t-il, laissé la plupart de leurs dossiers en standby pour Messi… Attention à ce que Bellerin ne leur file pas entre les doigts.

Wijnaldum, première pierre de la révolution Koeman ?

Un Oranje comme première recrue ? C'est une possibilité qui prend de l'ampleur en Catalogne. Selon les informations de Sport, Georginio Wijnaldum (29 ans) serait annoncé proche du FC Barcelone. Les négociations seraient très avancées et un accord entre Liverpool et le club catalan pourrait prochainement être trouvé. Le média ibérique parle d'une somme entre 15 et 20 millions d'euros et d'un contrat de trois ans pour l'international néerlandais. Les Reds n'ont pas prévu de retenir l'ancien milieu de Newcastle, notamment dans l'optique de faire de la place à Thiago Alcantara.

Notre avis : Ronald Koeman connaît parfaitement Georginio Wijnaldum. Nul doute que son arrivée serait un bon coup de boost pour l’entrejeu et le collectif barcelonais.

Doucouré proche d'Everton

Abdoulaye Doucouré ne devrait pas évoluer en Championship la saison prochaine. Selon les informations de Téléfoot, Everton aurait trouvé un accord avec Watford pour le transfert de l'ex-milieu de terrain rennais. La transaction serait estimée à 22 millions d'euros. L'international malien de 27 ans, qui devrait signer un contrat de quatre ans avec les Toffees, était également sollicité par Monaco depuis quelques jours.

Notre avis : Un très beau nouveau challenge attend l'ancien Rennais.

James et Allan aussi...

Selon les informations de Sky Sports, James Rodriguez (Real Madrid) et Allan (Naples) étaient en Angleterre ce mercredi pour passer leur visite médicale avant de signer chez les Toffees.

Notre avis : Ce n'est plus qu'une question d'heures pour les Toffees.

Tottenham ouvre la porte pour Ndombele

Pas franchement en odeur de sainteté depuis l'arrivée de José Mourinho, Tanguy Ndombele pourrait prochainement plier bagage. Tottenham serait même disposé à vendre son milieu de terrain en cas d'offre satisfaisante, comme le rapporte le Daily Mail. Critiqué à plusieurs reprises par l'entraîneur portugais, l'international français ne rentre pas spécialement dans les plans du "Special One" pour la saison à venir, mais ne devrait pas être mis au placard pour autant s’il venait à rester à Londres.

Notre avis : Un profil qui a de quoi séduire bon nombre de clubs. Mais Ndombele, plus gros investissement de l’histoire des Spurs, ne sera pas offert sur un plateau.

Areola, le bonne idée de Rennes en cas de départ de Mendy

Convoité par Chelsea, Edouard Mendy pourrait prochainement quitter les Rouge et Noir. Et ces derniers cibleraient Alphonse Areola comme successeur selon les informations de France Football. Non conservé par le Real, le champion du monde (6 matches cette saison) ne devrait pas rester dans la capitale, faute de rentrer dans les plans de la direction parisienne. Les trois parties seraient déjà en discussions.

Notre avis : Une très belle option pour Rennes en cas de départ de Mendy, une porte de sortie plus qu’intéressante pour Areola, dont la place dans le groupe France est clairement menacée s’il ne joue pas.

Fulham, premier prétendant pour Bertrand Traoré

Encore sous contrat jusqu'en 2022, Bertrand Traoré (24 ans) ne sera pas retenu par l'Olympique Lyonnais. Selon Sky Sports, l'international burkinabé serait sur les tablettes de Fulham, promu en Premier League. Mais la concurrence commence à s'agiter autour du dossier puisque Newcastle, Crystal Palace, Everton ou encore Leicester auraient aussi un œil sur le joueur.

Notre avis : L’avenir de Bertrand Traoré ne s’écrit plus à Lyon. Et la Premier League semble être la destination privilégiée et évidente pour l’ancien de l’Ajax.

Et revoilà Bryan Dabo !

On l'avait quelque peu perdu de vue depuis quelques mois. Débarqué à la Fiorentina en 2018, Bryan Dabo (28 ans) n'a jamais réussi à s'imposer en Toscane. Prêté la saison dernière à la SPAL, reléguée en Serie B à l'issue de la saison, l'ancien Montpelliérain pourrait rebondir à Benevento selon Sky Italia. Le média transalpin évoque un possible échange avec Davide Gentile, le jeune défenseur des Stregoni. Dabo a disputé 16 matches de Serie A la saison passée.

Notre avis : Dabo n’a pas réussi à confirmer tous les espoirs entrevus à Montpellier. Avec Inzaghi à Benevento, il pourrait idéalement se relancer.

Pisté en L1, Higuain se dirige vers l’Inter Miami

En partance de la Juve, Gonzalo Higuain aurait reçu plusieurs offres comme le rapporte son frère dans un entretien accordé à Tuttosport. “Il y a des offres de France, d'Angleterre, d'Espagne, de Chine et des États-Unis. Beaucoup de propositions (...) Nous les étudierons calmement.” Mais c’est du côté de la MLS que l’avenir de Pipita semble se dessiner. Selon les informations de TyC Sports, l'international argentin pourrait débarquer chez David Beckham, à l'Inter Miami et aurait même un accord avec la franchise américaine.

Notre avis : Beaucoup de bruits de couloirs autour de Gonzalo Higuain ces dernières semaines. L’Argentin pourrait encore rendre de précieux services en Europe. Et il l’a en tête.

Max quitte l’Allemagne pour le PSV

Un temps suivi par Thomas Tuchel et les cadors allemands, Philipp Max (26 ans) s'est engagé pour quatre saisons avec le PSV Eindhoven. Le latéral gauche quitte Augsbourg après cinq ans de bons et loyaux services. Avec le club bavarois, l'international allemand a disputé 156 matches (15 buts et 29 passes décisives).

Notre avis : Même si ses performances étaient moins fringantes ces derniers temps, le transfert de Philipp Max au PSV ressemble à une mini-surprise.

Naples lorgne Sokratis Papastathopoulos

Après avoir vu Gabriel lui filer sous le nez, Naples serait intéressé par un défenseur... d'Arsenal. Sky Italia rapporte que les Partenopei seraient intéressés par Sokratis Papastathopoulos (32 ans). Sous contrat jusqu'en 2021, l'international grec (86 sélections) ne sera pas retenu par les Gunners, qui doivent dégraisser en charnière centrale. Naples espère récupérer le joueur gratuitement.

Notre avis : Une belle recrue, avec de l’expérience et à moindre coût. C’est tout bon pour le cahier des charges des Napolitains.

Laurienté, de retour à Lorient ?

Prêté la saison passée par Rennes aux Merlus, où il a réalisé des prestations remarquées, Armand Laurienté (21 ans) est proche de rejoindre définitivement le club morbihannais. Selon Ouest-France, le joueur formé au Stade Rennais pourrait débarquer pour trois millions d'euros. La saison dernière, Laurienté a disputé 22 matches pour 2 buts et 5 passes décisives et s'était distingué par ses qualités de vitesse et de percussion.

Notre avis : Séduisant la saison passée, Laurienté va retrouver un environnement idoine pour poursuivre son éclosion et confirmer les promesses déjà entrevues.

