En fin de contrat à l'issue de la saison, Sergio Agüero ne sera plus un joueur de Manchester City la saison prochaine . Ou jouera donc l'international argentin qui fêtera ses 33 ans le 2 juin prochain ? Selon les informations de, l'ancien joueur de l'Atletico Madrid souhaiterait rester en Premier League. La raison ? Dépasser Alan Shearer, le recordman de buts en championnat anglais. Sergio Agüero (257 buts au compteur en Premier League) aurait notamment été sollicité par Chelsea.

La semaine passée, The Athletic révélait que Liverpool était sur le point de boucler le transfert d'Ibrahima Konaté pour environ 40 millions d'euros. Alors que le défenseur de Leipzig a nié quelques heures plus tard , nos confrères d'Eurosport UK expliquent que Manchester United est également dans la course pour l'international Espoirs français. Ole Gunnar Solskjaer apprécierait particulièrement les qualités du joueur formé à Sochaux.