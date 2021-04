L'opération Neymar toujours dans la tête du Barça...

Plus que des paroles, les supporters du PSG auraient désormais besoin d'actes. Si Neymar a plus ou moins confirmé sa possible prolongation de contrat mardi, la signature tarde visiblement toujours à arriver. De quoi donner espoir au quotidien catalan Sport, qui fait de nouveau sa Une sur la star brésilienne ce mercredi. Avec quatre points pour y croire :

Neymar espèrerait toujours revenir au Barça

La nomination de Laporta à la présidence faciliterait les négociations avec le PSG

Le club catalan est conscient que c'est maintenant ou jamais

Son retour pourrait convaincre Messi de rester

Ligue 1 Vente du club, Thauvin et mercato : Longoria fait le point sur l'avenir de l'OM IL Y A 8 HEURES

Notre avis : Malgré ces rumeurs, tous les voyants semblent au vert pour la prolongation de Neymar au PSG. Ce n'est probablement qu'une question de temps.

Le retour de Neymar au Barça ? Les Catalans y croient encore

... qui suit Koulibaly

Régulièrement annoncé sur le départ, Kalidou Koulibaly continue pourtant de faire le bonheur du Napoli. Mais l'international sénégalais aurait quand même des envies d'ailleurs, comme confirmé par la presse italienne ce mercredi. Pour le recruter, le FC Barcelone serait notamment l'un des clubs intéressés. Son coéquipier Fabian Ruiz, lui, intéresserait l'Atlético Madrid. Mais une éventuelle arrivée de Luciano Spalletti sur le banc napolitain la saison prochaine pourrait changer leur avenir. L'entraîneur transalpin réclamerait en effet un effectif à la hauteur.

Notre avis : Si le Napoli se qualifie en C1, cela ferait un argument de taille pour conserver la paire Koulibaly-Ruiz.

Milik, destination la Roma avec Sarri ?

Quel avenir pour Arkadiusz Milik ? Voilà probablement la grande interrogation qui va entourer le prochain mercato de l'OM. Débarqué cet hiver, l'attaquant polonais aurait un accord "moral" avec le club olympien pour un éventuel départ l'été prochain contre 12 millions d'euros. Si la Juventus Turin le suit depuis plusieurs mercatos maintenant, l'AS Rome a elle aussi tenté sa chance dans le passé. Et elle pourrait recommencer dans le futur. Selon le Corriere dello Sport, Maurizio Sarri, qui l'a déjà entraîné au Napoli et qui est annoncé sur le banc de l'AS Rome pour la saison prochaine, souhaiterait le récupérer.

Notre avis : Longoria a été clair. Il faudra l'accord de l'OM pour un transfert de Milik, puisqu'il n'y aurait pas de "gentlemen's agreement" pour un départ. Même si Milik sera probablement tenté par un retour en italie.

Comment Sampaoli a redonné vie à l'OM

Le PSG ne sait toujours pas pour Florenzi

Le temps passe, mais le PSG n'a toujours pas décidé si garder Alessandro Florenzi en vue de la saison prochaine. Prêté avec option d'achat par l'AS Rome, le club de la capitale n'aurait toujours "pas fait savoir" son intention aux Giallorossi selon La Gazzetta dello Sport. Résultat, l'Inter Milan flaire le bon coup et serait plus que jamais à l'affût dans ce dossier.

Notre avis : Le PSG attend probablement la fin de saison pour prendre une décision dans ce dossier. Florenzi a montré de belles choses cette saison. Et à huit millions d'euros, difficile de trouver mieux.

Angers-PSG, Ligue 1 2020-2021: Alessandro Florenzi (PSG) (Getty Images) Crédit: Getty Images

Brozovic, vers un départ de l'Inter ?

On reste du côté de l'Italie. Toujours dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, on apprend ce mercredi que Marcelo Brozovic pourrait quitter l'Inter Milan l'été prochain. Malgré son excellente saison avec le club lombard, qui va très probablement remporter le scudetto, le milieu de terrain croate n'aurait toujours pas été contacté pour une prolongation de contrat. Son bail actuel expire en 2022.

Notre avis : Brozovic, ce serait un joli coup pour n'importe quel club. Le PSG l'a d'ailleurs toujours apprécié...

Marcelo Brozovic (Inter) Crédit: Getty Images

Benedetto pourrait rebondir en Espagne

Peu utilisé depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais, Dario Benedetto pourrait bien avoir des envies d'ailleurs. Selon le média argentin TNT Sports, l'attaquant olympien, désormais barré par Arkadiusz Milik en pointe, ne serait pas contre un départ de l'autre côté des Pyrénées, à Elche plus précisément, actuel 17e de Liga. L'agent du joueur Christian Bragarnik est aussi l'actionnaire majoritaire du club espagnol, ce qui faciliterait l'affaire.

Notre avis : Tant que Milik sera à Marseille, Benedetto aura du mal à se refaire une place de titulaire. Son avenir est certainement lié à celui du Polonais : le club phocéen ne pourra pas se permettre de laisser partir tous ses attaquants...

Bamba Dieng : et si c'était lui, le futur "grantatakan" de l'OM ?

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 17:58