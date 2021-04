Les joueurs du Barça rêvent d'un retour de Neymar

A l'été 2019, Neymar a été tout proche de revenir au Barça mais la direction parisienne s'est montrée inflexible. Depuis, les temps ont changé et Neymar s'apprête à prolonger avec le PSG jusqu'en 2026 comme l'indiquait TNT Sports en février dernier. Mais du côté du club catalan, les joueurs rêvent toujours d'un retour du Brésilien, annonce ce vendredi El Mundo Deportivo.

Notre avis : Avec des finances dans le rouge, le Barça ne peut pas espérer faire venir dans l'immédiat Neymar, un joueur aux exigences financières XXL.

Cavani se rapproche de Boca Juniors

Selon ESPN, Edinson Cavani serait "plus proche que jamais" de Boca Juniors. Juan Roman Riquelme, l'ex-légende du club de Buenos Aires devenu vice-président, mène les discussions avec l'entourage de l'attaquant international uruguayen, qui aurait également l'opportunité de prolonger avec Manchester United, où son contrat se termine en juin prochain.

Notre avis : A 34 ans, Edinson Cavani n'a plus la même efficacité que lorsqu'il jouait à Paris (7 buts toutes compétitions confondues en 2020-21) et un retour en Amérique du Sud pourrait l'attirer.

Dégraissage en vue au LOSC ?

D'après les informations de L'Equipe, le LOSC aura besoin de récupérer près de 95 millions d'euros lors du prochain mercato. La très probable qualification en Ligue des champions sera bienvenue mais elle sera insuffisante. Ainsi, un ou plusieurs joueurs à fortes valeur marchande pourrait être vendus cet été.

Notre avis : Peut-être l'heure du grand départ pour Mike Maignan et Jonathan Ikoné ?

Johnstone sur les tablettes de Tottenham

Depuis plusieurs semaines, Hugo Lloris est annoncé partant par différents médias. Son nom a notamment été cité du côté de Manchester United ou de l'OGC Nice. Ce vendredi, ESPN assure que Tottenham aurait coché le nom de Sam Johnstone, le gardien de but de West Bromwich Albion. Egalement sollicité par West Ham et Leeds United, le gardien anglais vaudrait environ 12 millions d'euros. Précédemment trois autres portiers ont aussi été annoncés sur les tablettes des Spurs : Mike Maignan, Dean Henderson et Nick Pope.

Notre avis : Sam Johnstone a concédé 57 buts en 29 matches de Premier League cette saison. Avec seulement cinq clean sheets, Sam Johnstone semblerait trop tendre pour devenir titulaire à Tottenham.

Jovic voit son avenir au Real Madrid

Luka Jovic ne faisait pas partie des plans de Zinédine Zidane et a été prêté à l'Eintracht Francfort jusqu'à la fin de la saison en janvier dernier. En Allemagne, l'attaquant international serbe a retrouvé le sourire. En trois mois, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en Bundesliga. De quoi rêver d'un avenir outre-Rhin ? "Tout le monde sait que je suis officiellement un joueur du Real Madrid, je serai de retour à la fin de la saison", a-t-il expliqué vendredi à Bild. Chez les Merengue, le joueur de 23 ans a été acheté 60 millions d'euros en 2019 mais n'a jamais donné satisfaction.

Notre avis : L'avenir de Luka Jovic au Real Madrid dépendra de celui de Zinédine Zidane.

Dortmund et West Ham visent le fils d'Henrik Larsson

Après des passages à Helsingborg, NEC Nimègue (Pays-Bas) et Norrköping, Jordan Larsson s'éclate depuis deux saisons au Spartak Moscou. Lors de l'exercice actuel, ses statistiques sont très positives : 12 buts et 5 passes décisives en 23 matches de championnat russe. Ainsi, selon Goal, le Borussia Dortmund et West Ham seraient intéressés par le service du fils d'Henrik Larsson, actuellement adjoint de Ronald Koeman au Barça.

Notre avis : Jordan Larsson pourrait être un beau pari pour le BvB en cas de départ d'Erling Haaland cet été.

Orban prolonge à Leipzig

Arrivé en 2015 en provenance de Kaiserslautern, Willi Orban est une valeur sûre de Leipzig. A 28 ans, le défenseur international hongrois continue de performer avec le deuxième de Bundesliga (dont 5 buts pour 1 passe décisive toutes compétitions confondues cette saison). Ainsi, la direction de Leipzig a décidé de prolonger son contrat jusqu'en juin 2025 ce vendredi.

Notre avis : Une prolongation de contrat méritée pour Willi Orban qui va pouvoir s'investir dans la durée.

