Le Barça a voulu faire revenir Neymar

Mais nous avons vite compris que nous n'avions plus de marge (financière), a-t-il indiqué. Nous avons essayé, mais les informations qui nous étaient parvenues n'étaient pas vraies concernant Neymar. Ils nous ont dit qu'il voulait quitter le PSG mais il a finalement prolongé." Outre le dossier Messi , Joan Laporta s'est également penché sur la situation de Neymar lors de l'entretien qu'il a accordé vendredi à la RAC1. Le président a assuré avoir envisagé un retour du Brésilien au printemps dernier. "(financière), a-t-il indiqué.."

Notre avis : Au regard des finances actuelles du Barça, un retour de Neymar à court terme est impossible.

"Au Brésil, on a abandonné l’idée que Neymar soit le nouveau Pelé"

Quand Pogba évoque Turin

A la fin de la demi-finale de Ligue des Nations France-Belgique (3-2) jeudi soir, Paul Pogba a évoqué sa situation à Manchester United... mais également la Juventus où il a évolué entre 2012 et 2016. "Je parle toujours avec les anciens joueurs de la Juve. Je suis à Manchester United et il me reste un an de contrat, a-t-il déclaré à Mediaset. Je veux bien finir la saison avec mon club, puis on verra. Si je suis bien à Turin ? Oui (rires)."

Notre avis : A l'heure actuelle, Paul Pogba semble plus proche d'une prolongation avec les Red Devils.

Les Bleus ont-ils sauvé la tête de Deschamps ?

Le Real Madrid pense à Rüdiger

Un an après avoir recruté David Alaba libre, le Real Madrid va-t-il refaire le coup avec Antonio Rüdiger ? D'après les informations du quotidien espagnol ABC, les Merengue souhaiteraient recruter le défenseur allemand l'été prochain. Si les choses n'évoluent pas du côté du joueur de Chelsea, il sera libre en juin 2022.

Notre avis : Antonio Rüdiger est un homme de base de l'équipe de Thomas Tuchel. Les Blues savent désormais qu'ils doivent revoir leur offre salariale à la hausse.

Alexis Sanchez suivi en Liga

Avec seulement 52 minutes (3 matches) sur les terrains de Serie A cette saison, Alexis Sanchez n'est pas dans les petits papiers de Simone Inzaghi, le nouvel entraîneur de l'Inter Milan. En fin de contrat en juin 2023, l'international chilien pourrait faire l'objet d'un départ si sa situation n'évoluait pas. D'après La Gazzetta dello Sport, Valence, le Betis Séville et le Rayo Vallecano seraient les principaux prétendants pour le récupérer.

Notre avis : Avec un salaire estimé à 135 000 euros par semaine, Alexis Sanchez devra faire des concessions s'il envisage de rejoindre un club du milieu de tableau de Liga.

Asensio visé par Liverpool

Sur les six matches de Liga qu'il a disputés depuis le début de la saison, Marco Asensio n'en a débuté que deux. Alors que ses relations ne seraient pas au mieux avec Carlo Ancelotti d'après le quotidien espagnol ABC, Liverpool pourrait s'engouffrer dans la brèche. En effet, le profil de l'ailier droit de 25 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Merengue, intéresse Jürgen Klopp.

Notre avis : A ce rythme, le Real Madrid pourrait être tenté de vendre Marco Asensio l'été prochain, à un an de la fin de son contrat.

Vers un départ du Torino pour Belotti ?

En fin de contrat en juin 2022 avec le Torino, Andrea Belotti ne devrait pas prolonger selon le président Urbano Cairo. "Je lui ai fait une énorme proposition, mais je ne peux pas le forcer à accepter. Il n'a pas signé et je sens qu'il n'a pas l'intention de le faire", a-t-il déclaré au média italien TMW.

Notre avis : Sept ans après son arrivée au Torino, l'attaquant champion d'Europe italien devrait donc relever un nouveau challenge en 2022.

Jemerson signe à Metz

Dans un communiqué publié ce vendredi, le FC Metz a annoncé la signature du défenseur international brésilien Jemerson (2 sélections) jusqu'en juin 2022. Passé par l'AS Monaco (2016-2020), le joueur de 29 ans était libre depuis cet été après la fin de son aventure avec les Corinthians.

Notre avis : Même si la fin de son passage à Monaco n'a pas été couronnée de succès, Jemerson apportera toute son expérience au FC Metz.

C'est confirmé : Nkoulou s'engage avec Watford

Comme l'avait révélé jeudi Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, Nicolas Nkoulou s'est engagé avec Watford. Le défenseur international camerounais de 31 ans a signé jusqu'en juin 2022 avec le promu.

Notre avis : Libre depuis son départ du Torino l'été dernier, l'ex-Marseillais a encore de belles choses à montrer.

