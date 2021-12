La Roma attend 20 millions d'euros de l'OM

Après l'annonce de Pablo Longoria mardi dans L'Equipe , confirmant que les options d'achat de Cengiz Ünder et Pau Lopez n'étaient plus que des formalités, l'AS Rome s'attend désormais à recevoir plus de 20 millions d'euros. Le gardien sera ainsi vendu pour un total de 12 millions d'euros, et 8,4 millions pour l'international truc. La Roma encaissera donc 20,4 millions de la part de l'OM.

Notre avis : L'OM est satisfait de ses deux joueurs. La somme est certes conséquente, mais elle a probablement été budgétisée.

Ikoné, c'est bouclé

La nouvelle est officieuse. Mais elle sera probablement bientôt officielle. D'après La Nazione, quotidien de Florence, la Fiorentina a bouclé l'arrivée de Jonathan Ikoné pour le mercato hivernal. Un accord aurait été trouvé avec le LOSC sur une base de 15 millions d'euros, avec des signatures qui pourraient arriver très rapidement. Le joueur, lui, est prêt à débarquer après Noël.

Notre avis : C'est un très joli coup pour la Viola, où Ikoné pourrait s'éclater avec le jeu de Vincenzo Italiano. Pour le LOSC, c'est une nouvelle perte notoire.

Insigne prêt à prolonger au Napoli, mais...

Selon les informations du Mattino, Lorenzo Insigne souhaite toujours prolonger au Napoli. L'international italien serait même prêt à le faire aux mêmes conditions que son contrat actuel, soit 4,5 millions d'euros par an. Mais problème, son club n'a visiblement toujours "pas toqué à la porte", indique le quotidien de Naples, parlant d'un vrai "bras de fer" et d'une "guerre des nerfs". Le joueur disposerait déjà d'autres offres, en Italie comme à l'étranger.

Notre avis : D'ici trois semaines, Insigne sera libre de s'engager où il se souhaite. Le Napoli ne peut pas laisser partir son capitaine comme ça.

Lorenzo Insigne Crédit: Getty Images

Boateng revient sur sa venue à Lyon

Alors que l'Olympique Lyonnais traverse une période difficile, Jérôme Boateng, lui, ne regrette pas son choix d'y avoir signé cet été. "C’est une nouvelle expérience pour moi de ne pas jouer au sommet. Dans l'ensemble, je suis content de ma décision de signer à Lyon. Ma façon de penser est la suivante : si je participe à un concours, je veux le gagner. Bien sûr, ce n'est plus possible en championnat cette saison, mais nous sommes en forme en Ligue Europa. En phase à élimination directe, je suis convaincu que nous ferons un long chemin. Je veux continuer à gagner des titres", a-t-il confié à Spox et dans des propos relayés par Footmercato.

Notre avis : Boateng vient de démarrer tout juste son aventure à l'OL. Il a raison de se laisser du temps.

Taiwo rejoint Salon Palloilijat

Après une pige aux États-Unis (Palm Beach) et au Mexique (Sant'Angelo), Taye Taiwo change une nouvelle fois de pays. L'ancien joueur de l'OM s'est officiellement engagé avec le club finlandais de Salon Palloilijat.

Notre avis : Du haut de ses 36 ans, Taiwo poursuit son tour du monde de fin de carrière.

