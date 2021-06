Pour Sancho, c'est 95 millions

Le journaliste Fabrizio Romano donne quelques informations d'un des dossiers brûlants de l'été : mais que va faire Jadon Sancho ? L'international anglais semble avoir fait le tour de la question au Borussia Dortmund, mais le BvB ne compte pas lâcher son joyau sans une contrepartie conséquente. Romano évoque ainsi une somme de 95 millions exigée par le club allemand, en particulier à Manchester United, en pole pour le moment sur ce dossier. Les Red Devils n'ont pas encore transmis d'offre.

Notre avis : Sancho à moins de 100 millions ? Man U ferait déjà des économies par rapport à il y a quelques mois.

Manchester City prépare l'opération Kane, Tottenham n'acceptera pas de joueurs en contrepartie

Harry Kane fait beaucoup parler les médias anglais ce mercredi. L'attaquant de Tottenham est l'un des joueurs les plus courtisés d'outre-Manche, avec notamment les deux clubs de Manchester, City et United, à ses trousses. Le Daily Mirror assure que les Citizens ont déjà reçu une première fin de non-recevoir de la part des Spurs, qui refuseront toute transaction incluant des joueurs en plus d'argent. Le Daily Mail fait écho à cette information en précisant que le champion d'Angleterre cherche à réunir plus de 80 millions d'euros de ventes pour avoir les liquidités nécessaires. Jack Grealish fait aussi partie des plans de Man City... tout comme de United.

Notre avis : rien ne presse pour les Citizens et il risque de leur falloir du temps pour trouver des destinations à tous leurs indésirables.

La folle rumeur du jour : Marseille pense à Philippe Coutinho !

Les bruits souterrains sortis de nulle part vous avaient manqué ? La presse espagnole (As, Mundo Deportivo, Sport) est unanime : l'Olympique de Marseille aurait Philippe Coutinho dans le viseur. Le Brésilien n'est plus une priorité du Barça, qui doit trouver des liquidités. Marseille n'a pas les fonds pour prendre en charge le salaire de l'ancien joueur de Liverpool. Mais le club et l'entourage du joueur ont entamé des discussions, et Jorge Sampaoli serait très friand du meneur de jeu. Reste que la source de l'information, "comme il se dit au Brésil", reprise de concert par les médias espagnols, semble bien peu fiable.

Notre avis : des rumeurs infondées et irréalisables, c'est aussi ça le mercato.

L'OM pense toujours à Amine Adli et à Fabien Centonze…

Outre l'accord avec Flamengo pour Gerson, les grandes manœuvres ne sont pas terminées du côté de l'Olympique de Marseille. Les dirigeants du club marseillais gardent un œil sur le prometteur Toulousain Amine Adli d'après La Provence. L'attaquant de 19 ans ne dispose plus que d'un an de contrat. Un montant de 5 millions d'euros + bonus pourrait suffire à convaincre le TFC. Mais La Provence précise qu'Adli "ne souhaite pas partir n'importe où et se dit prêt à rester en L2 la saison prochaine si aucune offre ne l'intéresse". Le latéral du FC Metz Fabien Centonze est par ailleurs toujours une piste du club olympien, qui espère parvenir à boucler ce transfert.

Notre avis : il y a peu de chances qu'Adli doive passer une année de plus dans l'antichambre à ce tarif-là.

… reste en stand-by sur le dossier Almada…

Annoncé proche de rejoindre l'Olympique de Marseille ces derniers jours, le jeune milieu de terrain argentin Thiago Almada fait traîner le dossier selon La Provence. Le joueur de Vélez ne répond plus aux dirigeants marseillais, de quoi inquiéter l'état-major phocéen et son entraîneur Jorge Sampaoli.

Notre avis : Almada est pétri de talent, et d'autres clubs ont aussi dû le remarquer.

… et a peut-être trouvé une porte de sortie pour Dario Benedetto

L'OM fait décidément feu de tout bois mercredi ! Selon La Provence, Boca Juniors a sondé le club phocéen autour de la disponibilité de Dario Benedetto pour un échange avec Cristian Pavon, l'ailier international argentin prêté au L.A. Galaxy. Pavon plaît beaucoup à son compatriote, l'entraîneur Jorge Sampaoli. Mais selon le quotidien marseillais, Benedetto ne "privilégierait pas un retour à la Bombonera".

Notre avis : l'aubaine semblait presque trop belle pour l'OM.

Camavinga vendu prochainement ?

Le Stade Rennais ne veut plus attendre dans le dossier Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain français de 18 ans fait tourner les regards de nombreux clubs européens, et il a pour le moment refusé de prolonger son contrat en Bretagne. Le SRFC souhaite discuter d'un nouveau bail alors que l'actuel court jusqu'en 2022. Si les négociations échouaient d'ici au 28 juin, Rennes passerait alors à l'action pour vendre sa pépite, assure L'Equipe. "On souhaite que ce soit clarifié avant", a assuré le président Nicolas Holveck.

Notre avis : le gros du marché ne devrait pourtant pas avoir lieu avant la mi-juillet.

Haaland prêt à attendre un an avant de rejoindre Chelsea

Erling Haaland est l'un des très gros poissons du mercato estival... à moins qu'il ne se montre patient ? C'est ce que semble croire le Telegraph. Le Norvégien du Borussia Dortmund pourrait accepter d'attendre un an de plus pour rejoindre Chelsea, très intéressé par la venue de l'attaquant norvégien, mais qui souhaiterait étaler son coût, voire le repousser de quelques mois.

Notre avis : Chelsea avance ses pions mais pas sûr que les autres prétendants ne souhaitent attendre autant.

Nice parmi les courtisans pour João Mario

Prêté au Sporting par l'Inter Milan cette saison, João Mario a plusieurs pistes pour la saison prochaine. Si le club milanais tient à lui trouver une porte de sortie afin de remplir ses caisses, l'offre du Sporting s'est pour le moment montrée insuffisante selon le journaliste Gianluca Di Marzio. Deux autres clubs sont sur les rangs : Villarreal et... l'OGC Nice, qui souhaite être à nouveau ambitieux sur le marché.

Notre avis : le milieu de terrain vainqueur de l'Euro 2016 avec le Portugal n'a que 28 ans et pourrait être une belle affaire.

Le FC Barcelone a pensé à Buffon…

C'est une rumeur surprenante qu'annonce Sport. Selon le média catalan, le Barça, à la recherche d'un deuxième gardien d'expérience, a pensé à Gianluigi Buffon. Le vétéran italien, arrivé en fin de contrat avec la Juventus Turin à 43 ans, n'a toutefois pas donné suite, préférant trouver une place de titulaire avec l'objectif de disputer une sixième Coupe du monde en 2022.

Notre avis : assez logique, même si les prétendants ne devraient pas non plus se précipiter pour Buffon.

… donné un ultimatum à Dembélé…

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va-t-il finir par prolonger ? Selon Mundo Deportivo, qui en fait sa Une du jour, le club catalan va rencontrer les agents de l'international français la semaine prochaine. Le but ? Prolonger au plus vite. En effet, les Blaugrana ne comptent pas passer un été à négocier et attendre dans ce dossier. Encore plus à un an de la fin du bail du joueur. S'il ne prolonge pas, Dembélé pourra être alors poussé à partir.

Notre avis : en quête urgente de fonds, le Barça n'a pas vraiment la main sur le dossier.

… et veut blinder son grand espoir Moriba

Parmi les révélations de la saison plutôt compliquée du Barça (14 matches, 1 but), Ilaix Moriba est un des grands espoirs de longue date de la Masia. Selon La Vanguardia, les Blaugrana veulent dès à présent verrouiller leur jeune milieu, sous contrat jusqu'en 2022. Une entrevue entre le club et les représentants du joueur aura lieu le 15 juin. Le média espagnol précise que Moriba compte bien s'inscrire dans la durée avec son club formateur.

Notre avis : assurer ses arrières en conservant ses talents avant qu'ils ne deviennent libres, c'est mieux.

Lorenzo Pellegrini, remplaçant de Wijnaldum à Liverpool ?

D'après le Corriere dello Sport, les Reds sont passés à l'action pour le milieu de terrain de l'AS Rome Lorenzo Pellegrini. Auteur de 11 buts et 9 passes en Serie A cette saison, l'international italien viendrait remplacer Georginio Wijnaldum, qui devrait s'engager libre avec le Paris Saint-Germain très prochainement. Une première offre de 30 millions d'euros a été transmise.

Notre avis : Alisson, Van Dijk, Robertson… Les Reds se trompent rarement quand il s'agit de faire exploser des joueurs de talent au plus haut niveau européen.

Giroud a un accord avec Milan, mais...

Auteur d'un doublé avec les Bleus face à la Bulgarie mardi soir, Olivier Giroud reste dans le flou concernant son avenir. Alors que Chelsea a récemment officialisé sa prolongation de contrat d'un an (option unilatérale), l'attaquant français souhaite toujours partir. Un accord avec l'AC Milan a d'ores et déjà été trouvé pour deux ans et un salaire de 3,5 millions d'euros selon Sky Italia. Mais le club italien est clair : il veut recruter le joueur libre sans rien verser aux Blues. La balle est donc dans le camp du joueur.

Notre avis : on a du mal à voir pourquoi Chelsea laisserait passer l'occasion de gratter quelques euros.

