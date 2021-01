Après la rumeur selon laquelle un candidat à la présidence du Barça aurait déjà un accord pour signer Erling Haaland en Catalogne l'été prochain, Mino Raiola a vivement réagi. L'agent du buteur norvégien a fermement nié cette rumeur dans des déclarations accordées à Sport1 et relayées par Mundo Deportivo . " Fake News ! Je n'ai parlé d'Haaland avec aucun candidat à la présidence du Barça et je ne le ferai pas. S'il y a un nouveau président élu en janvier, il pourra m'appeler à ce moment ", a notamment clarifié l'agent italien.

Le meneur de jeu d'Arsenal va quitter le club londonien, cela est presque une certitude. Vers où ? Probablement la Turquie, et Fenerbahce en particulier. Le directeur sportif du club stambouliote s'est exprimé dans des propos relayés par la presse turque, et a montré sa confiance dans ce dossier. "Je serais très heureux que Fenerbahçe ait un tel joueur. Nous avons eu une réunion avec lui et son agent. Le processus est lent, mais Mesut est plus proche que jamais", a -t-il notamment déclaré. Un départ est donc plus que probable pour l'international allemand.