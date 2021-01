Transferts

Le meneur de jeu allemand Mesut Özil ne jouera plus avec les Gunners. Non inscrit sur la liste des joueurs pour l'Europa League et la Premier League avec Arsenal, le milieu offensif devrait rejoindre Fenerbahçe dans les prochains jours. Interrogé par BeinSports, le coach du club turc Erol Bulut a confirmé les dernières tendances : "La situation d'Özil va se clarifier dans les prochains jours. Je ne peux pas faire plus de commentaires avant qu'il soit là". Une chose est sûre, après l'hommage rendu par Arteta plus tôt dans la journée, Mesut Özil est plus que jamais sur le départ à Arsenal.