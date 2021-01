Ce n'était plus un secret pour personne, mais c'est enfin officiel : Mesut Özil n'est plus un joueur d'Arsenal. Le club anglais a officialisé le départ du meneur de jeu allemand, sept ans et demie après son arrivée en provenance du Real Madrid. Il s'est engagé avec Fenerbahce, après plusieurs semaines de négociations.

Transferts Pour recruter Ozil, le président de Fenerbahce lance une collecte de don par SMS IL Y A 3 HEURES

Arrivé avec le statut de recrue la plus chère de l'histoire du club, Özil a marqué la dernière décennie d'Arsenal, avec plus de 250 apparitions sous le maillot des Gunners, et notamment trois victoires en FA Cup avec le club londonien. Plus très en vue depuis la saison dernière, il n'était plus du tout dans les plans de Mikel Arteta cette saison. En se séparant de l'Allemand, Arsenal se libère aussi de son salaire conséquent, qui était devenu un problème de taille.

"Je serai un Gunner à vie"

Plus apparu sur les pelouses depuis mars 2020, le milieu de terrain allemand devrait retrouver le goût du terrain avec son nouveau club de Fenerbahce, actuel deuxième du championnat turc. Après sept saisons disputées avec Arsenal, Özil a adressé via son compte Twitter un au revoir touchant aux fans des Gunners.

"C'est difficile pour moi de mettre des mots sur l'amour que j'éprouve pour le club et les fans. [...] Je continuerai de supporter l'équipe à chaque match qu'ils disputeront. Je suis un Gunner à vie" peut on notamment lire dans les message de l'Allemand. A 32 ans, c'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la carrière de Mesut Özil. Les fans de football ne peuvent quant à eux que se réjouir à l'idée de revoir le meneur de jeu fouler les pelouses et éclabousser de sa classe un nouveau championnat.

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé samedi IL Y A 20 HEURES