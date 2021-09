Ntep rejoint Boavista

Le club portugais l’a officialisé ce samedi matin. Paul-Georges Ntep s’est engagé pour une saison (plus un an en option) avec Boavista. En fin de contrat à Guingamp cet été, le joueur de 29 ans, va découvrir un quatrième championnat après son passage à Wolfsburg en Allemagne et Kayserispor en Turquie. Espoir du football français lorsqu’il évoluait à Auxerre (2010-2014) et Rennes (2014-2017), il va tenter de se relancer au Portugal.

Notre avis : Une carrière décevante et qui ne ressemble en rien à celle qu’on imaginait pour l’attaquant. Mais à 29 ans, il peut encore nous faire mentir.

Le PSG était prêt à mettre 90 millions sur Richarlison

Selon le média brésilien Goal, le PSG était prêt à sortir le chéquier en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Les dirigeants parisiens avaient fait de l’attaquant d’Everton, Richarlison, leur cible prioritaire et étaient prêt à mettre 90 millions d’euros pour l’arracher au club de Premier League. Everton réclamait, selon UOL Esporte, pas moins de 120 millions d’euros pour l’attaquant sous contrat jusqu’en 2024.

Notre avis : Mbappé est finalement resté et le PSG n’a pas eu à se positionner pour Richarlison. Partie remise pour l’été prochain ?

Aurier à la relance chez les Gunners ?

Après avoir été libéré de son contrat par les Spurs de Tottenham, Serge Aurier (28 ans) serait en négociation pour rejoindre Arsenal. Selon Sky Sports, l’ancien latéral droit du PSG aimerait rester en Premier League et si possible à Londres. L’une des pistes le mène donc vers les Gunners où il pourrait être en concurrence avec Cédric Soares et Calum Chambers.

Notre avis : Une arrivée, si elle est confirmée, qui ne ferait pas de mal à l’arrière garde des Gunners, très loin du compte depuis le début de la saison.

Nabil Dirar s’engage avec Kasimpasa

L’ancien joueur de l’AS Monaco, qui avait résilié son contrat avec Fenerbahçe, va poursuivre sa carrière en Turquie. L’ailier marocain de 35 ans s’est engagé pour une saison avec Kasimpasa, actuel 8e du championnat turc. Nabil Dirar, aura disputé 89 matches avec le Fener et était prêté au Club Bruges depuis l’hiver dernier.

Notre avis : A 35 ans, Dirar reste dans un championnat qu’il commence à connaitre et qui lui réussi plutôt bien. Une bonne nouvelle pour l’ailier.

Philippoteaux prêté à Dijon

Si son nom avait, un temps, été associé à Bastia, c’est bien du côté de Dijon que Romain Philippoteaux va essayer de se relancer. Le milieu de terrain est prêté par le Stade Brestois pour une saison, sans option d’achat. Révélé au DFCO et après une saison plus que mitigée en Bretagne (1 seul but en 20 matches), Philippoteaux a consenti des efforts financiers pour faire aboutir l’opération.

Notre avis : en manque de temps de jeu à Brest, le milieu de terrain de 33 ans devrait retrouver le gout du terrain en Ligue 2 dans une formation en difficulté après six journées (5 défaites).

City veut sécuriser Foden

Le milieu offensif de 21 ans, Phil Foden, est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Manchester City. Pourtant, selon le Daily Star, le club anglais préparerait une offre de prolongation de contrat pour l’Anglais qui touche actuellement 40 000 euros par semaines. Un nouveau bail qui pourrait le voir quadrupler son salaire.

Notre avis : Un moyen comme un autre pour les Citizens de blinder leur joyau et d’écarter toutes offensives d’autres clubs pour le recruter.

Paris surveille Franck Kessié

Selon le quotidien italien la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain surveillerait de prêt la situation du milieu de terrain ivoirien Frack Kessié. Le joueur de 24 ans est en fin de contrat le 30 juin prochain avec l’AC Milan et sa prolongation de contrat bloque, pour le moment, pour des questions financières. Liverpool et Tottenham sont également intéressés par le profil de l’international ivoirien.

Notre avis : Cet été le PSG s’est fait une spécialité de recruter des joueurs libres de tout contrat. Avec Kessié, Paris pourrait faire une nouvelle belle affaire l’été prochain.

