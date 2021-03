Toujours du côté de l'Allemagne et de Bild, on évoque ce mercredi l'avenir de David Alaba, qui a annoncé son départ du Bayern Munich en fin de saison... et au terme de son contrat. Favori pour le récupérer, le Real Madrid n'aurait toutefois aucun accord contractuel avec l'international autrichien, qui discute également avec le PSG. "Des clubs de Premier League sont à l'affût", précise Bild.