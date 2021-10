Payet et le départ de Thauvin...

Dans un entretien à L'Equipe, Dimitri Payet, qui évoque notamment son avenir à l'OM, revient également sur le départ de Florian Thauvin, pas vraiment son meilleur ami. "Si ce départ m'a fait du bien ? Franchement ? Je n’y pense pas. Il est parti", a-t-il répondu, sans vraiment l'envie d'en dire plus sur le sujet.

Notre avis : Sans surprise, Payet confirme implicitement que sa relation avec Thauvin était au point mort. Son départ ne l'a certainement pas rendu malheureux.

Sterling se verrait bien ailleurs

Interrogé par le Financial Times, Raheem Sterling a confirmé ses envies d'ailleurs, lui qui n'est plus vraiment titulaire du côté de Manchester City. "S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce moment-là. Le football est la chose la plus importante pour moi et depuis tout petit, je me suis fixé des challenges et je rêve notamment de jouer à l'étranger, a-t-il notamment expliqué. En tant que joueur anglais, je ne connais que la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger et relever ce défi. Il faudrait que j'apprenne plusieurs langues, mais j'aime bien l'accent français et espagnol." Sterling est sous contrat avec City jusqu'en 2023.

Notre avis : Avec cette dernière déclaration, Sterling fait clairement un appel du pied au PSG, en plus de certains clubs espagnols. Lui veut en tout cas partir.

Barella va prolonger avec l'Inter

Bonne nouvelle pour tous les tifosi de l'Inter Milan. Annoncé comme futur capitaine, Nicolò Barella s'apprête à prolonger son contrat jusqu'en 2026. Le milieu de terrain touchera un total de 25 millions d'euros sur cinq ans, ainsi étalés : même salaire (2,5 millions d'euros) jusqu'en 2023, puis augmentation aux alentours des 6 millions, avant d'atteindre 7 millions la dernière saison. Le PSG et Liverpool étaient notamment intéressés selon La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Barella est aujourd'hui l'un des meilleurs milieux en Europe. Joli coup pour l'Inter de le conserver.

Marchisio aurait aimé voir Donnarumma à la Juve

Parti au PSG cet été, Gianluigi Donnarumma était également courtisé par la Juventus Turin, qui n'avait finalement pas pu boucler ce transfert. "C'est un regret, a réagi Claudio Marchio, ancien milieu de terrain de la Vieille Dame, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport ce vendredi. Il aurait contribué à créer un noyau de joueurs italiens, toujours fondamental pour la Juve. Donnarumma, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi : cela aurait été la dernière touche d'un changement générationnel désormais proche, qui se concrétisera quand Bonucci et Chiellini arrêteront."

Notre avis : La Juve a bien songé à récupérer Donnarumma, mais le deal n'a pas pu se faire en raison de nombreux facteurs. Mariage reporté ?

Bartomeu revient sur le transfert de Griezmann...

Très critiqué du côté de la Catalogne, Josep Maria Bartomeu, ancien président du Barça, est revenu sur le transfert d'Antoine Griezmann durant son mandat. "Lorsque Valverde est arrivé, les techniciens l’ont suivi de très près et ont voulu qu'il vienne, a-t-il expliqué. C'est une star mondiale avec une façon de jouer qui correspond à celle du Barça, dans un 4-3-3, et il pouvait venir. Il y a eu une période de hauts et de bas mais il faut voir l'équilibre. Il a marqué des buts, délivré beaucoup de passes décisives et cela lui a donné une qualité supérieure."

Notre avis : Que Bartomeu le veuille ou non, le passage de Griezmann au Barça a été un échec, économiquement comme sportivement.

... et condamne celui de Messi

Coupable de bien des maux actuels selon la presse catalane et Joan Laporta, son successeur, Bartomeu s'est défendu, condamnant le transfert de Lionel Messi au PSG. "J'ai toujours pensé qu'il était essentiel qu'il soit avec nous non seulement parce qu'il est le meilleur au monde mais aussi en raison de sa contribution économique et institutionnelle, poussé à la démission en octobre 2020. C'est une erreur de laisser Messi partir. Il représente bien plus qu'un footballeur qui enchante", a-t-il lâché.

Notre avis : Si le contrat de Messi n'a pu être homologué, c'est qu'il y a une raison. Et Bartomeu, qui n'a pas vraiment laissé le Barça dans un bon état, n'y est certainement pas étranger.

