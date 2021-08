Pjanic, le départ se précise

Le futur de Miralem Pjanic devrait être plus clair la semaine prochaine, d'après Mundo Deportivo. Le Bosnien pourrait retourner à la Juventus, qui peine à conclure le dossier Locatelli. Le quotidien assure que le Barça, qui doit absolument baisser sa masse salariale, serait prêt à céder son joueur "de manière temporairement gratuite, pendant un ou deux ans". La Vieille Dame prendrait en charge son salaire.

Notre avis : Pjanic veut quitter le Barça, et le Barça ne dirait pas à non à une séparation. Reste à trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties.

Transferts Les 13 infos qui vous ont échappé vendredi HIER À 19:23

Agüero, pas de départ à l'horizon

Sergio Agüero s'était vu promettre de jouer avec son grand ami Lionel Messi au Barça, mais voilà la Pulga partie. L'ancien attaquant de Manchester City aurait donc été, d'après certaines rumeurs, passablement agacé par la nouvelle, au point d'envisager de rompre son contrat avec le FCB. Son entourage a démenti la nouvelle, notamment via Sport : "Il ne pense qu'au Barça."

Notre avis : Le Kun est certainement très déçu du départ de Messi. Mais il restera au Barça.

Messi devrait porter le 19

Téléfoot, il aurait refusé le 10 et fait son choix : Lionel Messi est tout proche de s'engager avec Paris, et penserait déjà à son numéro de maillot. D'après, il aurait refusé le 10 et fait son choix : ce sera le numéro 19 , déjà vêtu au Barça et en équipe nationale.

Notre avis : Ce n'est plus qu'une question de temps pour Messi au PSG.

Une superstar de plus au PSG : Messi à Paris, ça donnerait quoi ?

Rafa Mir vers l'Atlético

Prêté par Wolverhampton à Huesca, l'attaquant espagnol Rafa Mir y a réalisé une bonne saison, confirmée aux JO cet été, avec notamment un triplé contre la Côte d'Ivoire en quarts. Il devrait définitivement quitter les Wolves et rester en Espagne : l'Atlético de Madrid serait prêt à dépenser 15 millions, d'après L'Equipe.

Notre avis : Un bien joli coup pour l'Atlético. Simeone pourrait faire beaucoup de bien à Mir.

L'agent de Dybala a bien rencontré la Juve

Selon les informations de Sky Italia, l'agent de Paulo Dybala s'est rendu au centre d'entraînement de la Juventus pour y rencontrer les dirigeants de la Vieille Dame ce samedi. Sur la table : une offre de prolongation de contrat, puisque celui actuel expire en 2022.

Notre avis : Les feux semblent se mettre au vert pour la prolongation de Dybala.

Paulo Dybala ou Cristiano Ronaldo, il n'en restera qu'un

Le Napoli vise un joueur du LOSC

Du côté de l'Italie, et plus précisément de La Gazzetta dello Sport, on annonce que le Napoli est intéressé par le profil de Reinildo. Mais pour le joueur du LOSC, le club transalpin aurait proposé un prêt avec obligation d'achat. Lille souhaiterait monétiser ce possible départ.

Notre avis : Lille voudra certainement recevoir de l'argent frais en cas de départ de Reinildo. Le Napoli est prévenu.

West Ham insiste pour Caleta-Car

Duje Caleta-Car va-t-il quitter l'OM dans cette dernière ligne droite du mercato ? Selon L'Equipe, West Ham serait toujours très intéressé par le profil du joueur marseillais. Une offre de 17 millions d'euros (bonus compris) aurait été transmise au club olympien, qui aimerait toutefois récupérer au moins 20 millions d'euros dans ses caisses avec ce transfert.

Notre avis : La distance se réduit entre l'OM et West Ham. Caleta-Car pourrait bien quitter l'OM.

Lens annonce deux recrues

Le RC Lens ne s'arrête plus sur le mercato. Ce samedi, le club nordiste a officialisé deux arrivées. Il y a eu tout d'abord le communiqué officialisant le transfert de Przemysław Frankowski, attaquant polyvalent international polonais. L'Equipe parle d'une indemnité légèrement supérieure à 2 millions d'euros pour l'ancien joueur de Chicago Fire. Kevin Danso, défenseur central international autrichien, fait également sa venue à Lens. Il a coûté aux alentours de 5 millions selon L'Equipe. Danso, qui appartenait à Augsbourg, a notamment été prêté à Southampton puis Düsseldorf ces dernières saisons.

Notre avis : Voilà deux joueurs qui vont être à suivre cette saison.

United a tenté le coup pour Messi, mais...

Selon les informations du très sérieux The Telegraph, Manchester United a fait une tentative pour Lionel Messi ces dernières heures. En vain. Les Red Devils ont en effet rapidement compris que le joueur était destiné à rejoindre Paris et le PSG.

Notre avis : La surprise serait désormais que Lionel Messi ne rejoigne pas le PSG. C'est dire...

Transferts Tebas, PSG et Guardiola : Messi, un coup de théâtre en questions HIER À 21:05