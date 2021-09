Un contrat record pour Pogba à Manchester United ?

Alors que Paul Pogba sera en fin de bail avec les Red Devils en juin 2022, Manchester United va tenter le tout pour le tout pour arracher la prolongation de son milieu de terrain français. D'après le site britannique, L'Express, le club du nord de l'Angleterre pourrait lui proposer un salaire record d'environ 465 000 euros par semaine (soit quelque 111 millions sur les cinq prochaines saisons).

Notre avis : Un contrat + un recrutement estival XXL : Manchester United fait tout pour mettre Paul Pogba au centre de son projet.

Les Red Devils poussent aussi pour Lingard

Auteur d'une fin de saison dernière étincelante en prêt à West Ham, Jesse Lingard semble repartir sur les mêmes bases avec Manchester United comme le prouvent ses deux buts inscrits sur ses trois dernières rencontres de Premier League. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain anglais de 28 ans, qui n'avait pas la confiance d'Ole Gunnar Solskjaer avant son prêt chez les Hammers, est désormais ardemment sollicité par le Norvégien pour prolonger, d'après les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato.

Notre avis : En retrouvant du temps de jeu avec les Red Devils, Jesse Lingard ne devrait pas tarder à prolonger son contrat.

Jesse Lingard sous le maillot de Manchester United. Crédit: Getty Images

L'AC Milan ne perd pas espoir pour prolonger Kessié

Franck Kessié (24 ans), le milieu de terrain de l'AC Milan, est en fin de contrat en juin 2022. Alors que le club lombard essaie de prolonger son bail, Paolo Maldini a évoqué ce dossier dans un entretien accordé à DAZN. "Nous discutons avec son agent depuis un an et demi. Nous avons eu plusieurs rendez-vous et nous aurons d'autres opportunités de rediscuter avec lui pour l'avenir de Franck", a expliqué le directeur technique milanais.

Notre avis : Si l'AC Milan poursuit sa montée en puissance, alors Franck Kessié pourrait être tenté de poursuivre l'aventure avec les Rossoneri.

... Même si le joueur serait dans le viseur du PSG

Selon les informations du quotidien espagnol El Mundo Deportivo, le PSG serait très intéressé par l'international ivoirien (48 sélections) et souhaiterait le récupérer libre en fin de saison. Cependant, le club de la capitale n'est pas seul sur ce dossier puisque Tottenham, Liverpool, le Barça et la Juve suivraient également le Milanais.

Notre avis : Le PSG n'a pas peur de la concurrence mais pour l'instant (jusqu'au 1er janvier), c'est l'AC Milan qui a la main sur ce dossier.

Chelsea et Liverpool voudraient Coman

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman (25 ans) est très sollicité en Europe. Surtout après les dernières déclarations du directeur sportif, Christian Nerlinger, à Bild TV. "Je ne pense pas qu'il restera au Bayern. Le club a une récente tendance à perdre ses joueurs libres. C'est un excellent joueur, mais étant donné la situation, je pense que le Bayern envisagera de le vendre", a-t-il affirmé. Ainsi d'après The Daily Mail, Chelsea et Liverpool seraient prêts à sauter sur l'occasion.

Notre avis : Après sept ans en Bundesliga, la Premier League pourrait attirer l'ancien Parisien.

James Rodriguez suivi au Qatar

Selon les informations de Sky Sports, James Rodriguez serait suivi par un club qatari. Depuis la nomination de Rafael Benitez sur le banc d'Everton, le milieu de terrain international colombien, qui a été proche de rejoindre cet été le FC Porto, son ancien club, n'a pas joué la moindre rencontre de Premier League cette saison.

Notre avis : L'ancien Monégasque n'a que 30 ans et on aimerait le voir encore dans l'un des cinq grands championnats européens.

