Raiola n'écarte pas un retour à la Juve pour Pogba

Dans un entretien accordé à la RAI, Mino Raiola a évoqué le futur de Paul Pogba, en fin de contrat avec les Red Devils en juin prochain. "Nous allons parler avec Manchester et nous verrons. Il est certain que Turin est restée dans son coeur et qu'il se soucie beaucoup de ces choses-là. La possibilité qu'il revienne à la Juve existe mais cela dépend aussi de la Juve", a indiqué l'agent du champion du monde.

Notre avis : Sur le dossier Pogba, certains clubs (Real Madrid voire le PSG) semblent pour l'instant avoir une longueur d'avance sur la Juventus.

Dani Alves, départ acté

La nouvelle était actée, la voilà officielle depuis ce vendredi : Daniel Alves et São Paulo se séparent. "São Paulo communique qu’un accord pour la résiliation de contrat du joueur Daniel Alves, qui était sous contrat jusqu’en décembre 2022, a été signé", a annoncé le club brésilien sur les réseaux sociaux. L'ancien joueur du Barça et du PSG est donc désormais libre de tout contrat.

Notre avis : Les problèmes étaient nombreux et profonds entre les deux parties. La séparation en est la conséquence naturelle.

Pellegrini va prolonger avec la Roma

Le feuilleton se termine. En fin de contrat avec l'AS Rome, Lorenzo Pellegrini va bel et bien prolonger, comme confirmé par José Mouriho. "C'est un joueur de qualité avec un immense potentiel. Il m'a dit qu'il allait signer son nouveau contratdans les prochains jours", a révélé l'entraîneur romain après la victoire face au CSKA Sofia jeudi soir (5-1) en Ligue Europa Conference.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour la Roma, qui va donc garder son capitaine.

Falcao explique son choix de numéro

Présenté jeudi au Rayo Vallecano, Radamel Falcao a révélé les raisons de son choix de porter le numéro 3. "Je veux remercier Fran García, mon coéquipier. Le numéro était disponible et pour mon père ce numéro signifiait beaucoup. Il a joué avec ce numéro et c'était le numéro qu'il aimait le plus. Et quel meilleur hommage, maintenant qu'il n'est plus là avec nous, que de jouer avec le numéro 3", a révélé l'ancien attaquant de l'AS Monaco.

Notre avis : Bel hommage de Falcao à son papa. Côté terrain, El Tigre va tenter de se relancer en Liga.

Delort revient sur son départ

Alors que les supporters de Montpellier n'ont pas vraiment digéré son départ, Andy Delort s'est expliqué dans les colonnes de Nice-Matin. "C’est allé trop loin dans la haine, a expliqué l'attaquant de l'OGC Nice. Je peux comprendre la déception suite à certaines déclarations de ma part. Montpellier, c’est le club de chez moi, j’y ai passé trois années exceptionnelles. A un moment, en tant que joueur professionnel, j’ai aussi le droit de rêver et de viser plus haut. A 29 ans, c’était le moment. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité de rejoindre Nice. En trois ans, j’ai battu des records de buts, tout donné pour ce maillot et fait plein de choses autour. Je ne mérite pas ça, mais c’est leur problème…"

Notre avis : Pas certain que les propos de Delort changent quelque chose à l'amertume de ses anciens supporters...

Andy Delort (OGC Nice) à l'entraînement cette semaine Crédit: Imago

Ansu Fati devrait prolonger au Barça

Désormais porteur du numéro 10, laissé libre après le départ de Lionel Messi au PSG, Ansu Fati se voit bien rester au Barça dans les prochaines années. Selon les informations de Mundo Deportivo, ce dernier espère en effet prolonger son contrat, lui qui a récemment repris l'entraînement collectif. Son agent pourrait rapidement débarquer à Barceleone pour finaliser ce dossier.

Notre avis : Ansu Fati est le présent et l'avenir du Barça. Il y restera encore longtemps.

Koeman : "Parfois, Fati perd le ballon par manque de concentration"

Mounier signe en deuxième division grecque

Après le Panatinaikos, Panetolikos et l'Apollon Smyrnis, Anthony Mounier (33 ans) va jouer pour un quatrième club grec. En effet, l'ancien Lyonnais s'est engagé vendredi avec Kallithea (D2) pour une saison.

Notre avis : Dommage qu'aucune équipe de L2 ou de bas de tableau de L1 ne se soit clairement manifestée pour l'ex-Niçois.

