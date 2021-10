Pogba "aime jouer à Manchester United"

Après la victoire de Manchester United face à l'Atalanta Bergame (3-2) mercredi soir en Ligue des champions, Paul Pogba, dont le bail se termine en juin 2022, a été interrogé sur son avenir. "J'aime jouer à Manchester United. Aussi, Cristiano est un joueur special, l'un des meilleurs au monde. J'adore jouer avec lui", a-t-il déclaré aux médias anglais.

Notre avis : Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United est en effet un atout pour les Red Devils afin de finaliser la prolongation de contrat de Paul Pogba.

Aretata veut prolonger Lacazette

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a indiqué jeudi que "tout était possible", même une prolongation, au sujet de l'avenir incertain de l'attaquant français Alexandre Lacazette, en fin de contrat cet été, ajoutant n'avoir jamais douté de son implication totale. "Je n'ai jamais eu de doutes" au sujet de son investissement dans l'équipe, a-t-il ajouté, à la veille de la réception d'Aston Villa pour la 9e journée.

"Si cela avait été le cas, j'aurais sans doute suggéré une autre décision à son sujet cet été, si ça avait été un joueur qui ne trouve pas la motivation ou qui semble intéressé uniquement par son avenir financier", a poursuivi Arteta. "Ce n'est pas le cas avec "Laca" et il a toujours démontré (sa motivation) à chaque journée depuis que je suis là. C'est pour cela qu'il est un joueur si important pour nous", a souligné le coach.

Il a également assuré que l'avenir de Lacazette n'était pas lié à d'autres négociations en cours pour prolonger des joueurs comme Bukayo Saka, qui pourraient être facilitées par un allègement de la masse salariale. "Cela dépend de beaucoup de choses, ce n'est pas juste une question de le vouloir, c'est une question d'être en mesure de satisfaire cette volonté et quand, ce qui est aussi très important".

Notre avis : Si sa situation ne change pas, difficile d'imaginer Lacazette prolonger avec les Gunners.

Fati a bien eu des propositions de clubs étrangers

Oui, j'ai eu des offres venues de l'étranger, mais mon rêve était d'être ici, a-t-il indiqué dans des propos repris sur Twitter par Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato. Dès le premier jour, j'ai dit à Jorge Mendes que ma première option était de rester à Barcelone. Il l'a parfaitement compris et je suis vraiment heureux que le club me fasse confiance." Après l'officialisation de sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone , Ansu Fati a révélé qu'il avait bien eu des contacts avec des clubs étrangers. ", a-t-il indiqué dans des propos repris sur Twitter par Fabrizio Romano, le journaliste duspécialisé sur le mercato.."

Notre avis : Désormais, Ansu Fati va devoir répondre aux énormes attentes placées en lui à Barcelone.

Calvert-Lewin sur les tablettes de Newcastle

Racheté par un fonds saoudien, Newcastle a désormais des ambitions sportives très élevées. Ainsi les Magpies, actuellement dix-neuvièmes de Premier League, seraient intéressés pour recruter Dominic Calvert-Lewin, l'attaquant d'Everton, d'après The Telegraph. Cependant, Manchester United, Manchester City et Arsenal seraient également sur le coup et les Toffees ne devraient pas lâcher l'international anglais (11 sélections) pour moins de 42 millions d'euros.

Notre avis : Assez jeune (24 ans), brillant et déjà international, Dominic Calvert-Lewin aurait les atouts pour lancer le nouveau projet des Magpies.

Du beau monde sur Dani Olmo

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Leipzig, Dani Olmo (23 ans) est fortement sollicité d'après le quotidien allemand, Bild. En effet, le milieu offensif international espagnol serait suivi par le FC Barcelone ainsi que les deux clubs de Manchester.

Notre avis : Le Barça, en difficulté financière, ne pourra pas suivre si United et City font monter les enchères.

Manchester City vise Vlahovic

Selon les informations de Tuttosport, Manchester City serait très intéressé par Dusan Vlahovic, l'attaquant international serbe de la Fiorentina. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Viola, le joueur de 21 ans ne prolongera pas avec l'actuel neuvième de Serie A. Le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, l'a fait savoir au début du mois sur le site officiel du club italien.

Notre avis : Dusan Vlahovic ne devrait pas manquer de prétendants, mais la concurrence ne fait pas peur à Manchester City.

