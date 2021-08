Pogba devrait rester à Manchester United

Pour Sky Italia, le milieu de terrain international français Paul Pogba va rester chez les Red Devils. Manchester United est à nouveau en pourparlers avec son agent, à savoir Mino Raiola, sur son contrat, mais il n'y a pas encore d'accord.

Notre avis : A moins d'un énième rebondissement, le club où évoluera Paul Pogba cette saison semble bel et bien connu.

Laporte poussé vers la sortie ?

Manchester City n'aurait pas fait de croix sur Harry Kane. Et pour avoir toutes ses chances, le club penserait à se séparer de plusieurs joueurs dont Aymeric Laporte. D'après les informations du Daily Mail, le défenseur international espagnol pourrait s'en aller si une offre d'environ 70 millions d'euros parvenait aux Citizens.

Notre avis : Il serait surprenant de voir un club mettre une telle somme sur le défenseur.

L'Inter va devoir faire un choix

Sky Italia fait un point sur le mercato de l'Inter et sa recherche d'un attaquant supplémentaire. Lukaku est parti, Dzeko est arrivé, et la piste chaude du moment mène à Marcus Thuram. Le club italien et le Borussia Mönchengladbach pourraient ainsi s'entendre pour un transfert d'une grosse vingtaine de millions d'euros. Parallèlement, la direction milanaise travaille sur le dossier Joaquin Correa. L'affaire est moins avancée, mais si les négociations se déroulent bien, Simone Inzaghi devra trancher entre les deux. Une décision sera prise au plus tôt dimanche, le but étant d'avoir un attaquant de plus pour la 2e journée de Serie A, le week-end prochain.

Notre avis : La valse des attaquants de Serie A ne devrait donc pas encore connaître son épilogue.

Salah pourrait prolonger à Liverpool...

Ce vendredi, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a annoncé que des discussions ont été ouvertes entre le club et son attaquant égyptien Mohamed Salah (29 ans), afin d'évoquer une prolongation de ce dernier.

Notre avis : Liverpool aura forcément les arguments qui le feront rester.

... tout comme Bruno Fernandes à Manchester United

Selon les informations de Sky Italia, Manchester United travaille toujours sur le nouveau contrat de Bruno Fernandes, et ce depuis juillet. Le milieu de terrain international portugais est arrivé au club en 2020.

Notre avis : Il serait surprenant de ne pas voir intervenir rapidement une officialisation de sa prolongation.

La piste Tchouaméni pour les Red Devils ?

D'après le Daily Mirror, le jeune milieu de terrain Aurélien Tchouaméni (21 ans), pensionnaire de Monaco, intéresserait désormais Manchester United. D'autres gros clubs européens s'étaient déjà précédemment renseignés sur son cas.

Notre avis : Un joueur qui pourrait rester dans son club actuel encore une saison de plus, mais peut-être pas deux.

L'Atlético insiste pour Vlahovic

Alors qu'une rumeur d'un intérêt de Manchester City a vaguement été évoquée, c'est bien l'Atlético de Madrid qui insiste pour le buteur de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Selon Sky Italia, il y a un accord de principe : 50 millions d'euros + 10 millions d'euros de bonus + 20% sur une revente. Le joueur, lui, toucherait un salaire de 4,5 à 5 millions d'euros. Mais il devra trancher. Les Colchoneros garderaient également un oeil sur Matheus Cunha.

Notre avis : Un joueur qui devrait continuer à animer la fin de ce mercato estival.

Florenzi rejoint l'AC Milan

Ce samedi, via son compte Twitter officiel, le club de l'AC Milan a officialisé l'arrivée, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, du latéral droit Alessandro Florenzi (30 ans), en provenance de l'AS Rome.

Notre avis : Certainement le club qui pourrait lui permettre de se relancer.

Pellegri vers Milan

Selon La Gazzetta dello Sport, Pietro Pellegri se dirige vers un retour en Serie A, du côté de l'AC Milan. Il ne manque que l'accord définitif entre le club lombard et l'AS Monaco, qui devrait tomber dans les prochaines heures. La formule : un prêt avec option d'achat à 8 millions d'euros. Cette option d'achat sera obligatoire si certains objectifs sont remplis (matches joués, buts marqués).

Notre avis : Un joueur qui n'a jamais réussi à s'imposer en Principauté et qui aurait bien besoin de davantage de temps de jeu.

Delort veut quitter Montpellier

Alors que Christophe Galtier a confirmé vendredi l'intérêt de l'OGC Nice pour l'attaquant de Montpellier Andy Delort, le joueur a rencontré les dirigeants du MHSC pour leur indiquer son désir de quitter le club, selon L'Equipe. Une grosse déception pour le club héraultais, qui ne devrait toutefois pas bloquer celui qui vient d'être nommé capitaine.

Notre avis : Difficile effectivement d'imaginer comment le club pourrait le retenir.

RADONJIC VERS LE BENFICA LISBONNE

Quelques minutes après l'officialisation de son absence dans le groupe de l'OM pour affronter Nice dimanche soir (20h45), L'Equipe a indiqué que l'attaquant Nemanja Radonjic a trouvé un point de chute : il s'agirait du Benfica Lisbonne, qui a trouvé un accord avec le club marseillais pour un prêt de l'international serbe avec une option d'achat dont la valeur est estimée à environ 8 millions d'euros. Radonjic devrait rejoindre Lisbonne dans la soirée avec son agent tandis que les deux clubs finiraient de s'entendre sur les contours de l'opération.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour l'OM, qui devait dégraisser son effectif, et Jorge Sampaoli qui ne comptait plus sur l'ailier.

