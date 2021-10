Pogba, départ possible...

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba va-t-il finir par le prolonger ? D'après La Gazzetta dello Sport, c'est loin d'être certain. En effet, le quotidien italien explique que seul un changement d'entraîneur pourrait éventuellement changer la donne dans ce dossier épineux. Pas vraiment en odeur de sainteté avec Ole Gunnar Solskjær, le champion du monde semble donc proche d'un départ. Du moins pour l'instant.

Notre avis : Le temps joue contre United. Pogba qui part libre, ce serait une énorme perte technique... et financière.

... et Martial aussi ?

On reste du côté de United, où un autre international français pourrait faire ses valises. Il s'agit d'Anthony Martial, qui peine à se défaire de la concurrence et n'est plus vraiment un titulaire des Red Devils. Résultat, l'ancien joueur de l'AS Monaco songerait de plus en plus à aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival, voire celui hivernal.

Notre avis : Un départ pourrait permettre à Martial de donner un second souffle à sa carrière.

Luis Alberto vers un départ de la Lazio ?

Toujours selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto et la Lazio Rome pourraient se séparer lors du prochain mercato. En froid avec son entraîneur Maurizio Sarri, qui peine à lui trouver une place dans son schéma tactique, l'international espagnol commencerait à sérieusement s'agacer de sa situation. Au point de vouloir quitter les Biancolesti au plus vite.

Notre avis : Entre Sarri et Luis Alberto, l'amour n'a jamais été au rendez-vous. L'équipe qui en profitera frappera un gros coup : Luis Alberto est un joueur exceptionnel.

Luis Alberto Crédit: Getty Images

Llorente rejoint Eibar

Libre de tout contrat, Fernando Llorente va rejoindre Eibar. Comme annoncé par Sky Italia, l'attaquant espagnol de 36 ans devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Le club espagnol a officialisé la nouvelle ce mercredi midi.

Notre avis : C'est probablement l'une des dernières piges européennes de Llorente. Un renfort d'expérience pour Eibar.

Caio Henrique intéresserait le Barça ?

Auteur d'une très bonne saison avec l'AS Monaco, Caio Henrique commence à avoir bien des courtisans sur le marché des transferts. Selon AS, le FC Barcelone serait fortement intéressé par le latéral gauche, au point que les contacts avec son entourage seraient fréquents. L'intéressé, lui, serait tenté par un possible retour en Liga après un passage à l'Atlético Madrid.

Notre avis : Si Caio Henrique continue sur cette lancée, Monaco pourra demander le prix fort. Mais uniquement pour le prochain mercato estival.

Caio Henrique (Monaco) au duel avec un joueur du FC Metz (Ligue 1) Crédit: Getty Images

