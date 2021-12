Pogba ne serait plus désiré par le Real Madrid…

Un prétendant en moins pour Paul Pogba ? Le milieu de terrain de Manchester United, en fin de contrat en juin prochain, n’a toujours pas prolongé son bail avec les Red Devils. Et d’après Marca, une porte de sortie viendrait brusquement de se refermer. Pour le quotidien espagnol, le Real Madrid ne serait plus intéressé par l’international français de 28 ans. Florentino Pérez et les dirigeants merengue auraient d’autres priorités que le recrutement d’un milieu de terrain.

Notre avis : Si Paul Pogba est libre en juin prochain, il serait curieux que le Real Madrid ne tente pas sa chance pour un joueur de l'envergure du Français.

Mbappé, Pogba, Dybala : "Le marché des gros joueurs est devenu un marché de joueurs libres"

… qui fonce sur Rüdiger

Et parmi les priorités de la Maison Blanche figurerait, d’après As, Antonio Rüdiger. A six mois de l’expiration de son contrat avec Chelsea, le défenseur allemand fait l’objet d’une cour assidue des mastodontes européens, dont le Paris Saint-Germain, le Bayern Münich… et donc le Real Madrid, qui a flairé la bonne affaire "à petit prix". Toujours selon le quotidien espagnol, Rüdiger demanderait un salaire annuel net de 12 millions d’euros. Un montant qui aurait refroidi les dirigeants de Chelsea, dont la dernière proposition était de 8,5 millions.

Notre avis : Revigoré par sa très bonne première partie de saison, Rüdiger espère décrocher le gros lot.

Kahn confirme la clause d’Haaland

Oliver Kahn est à l’origine de cette information. Dans une interview accordée au Süddeutsche Zeitung, le président du Bayern Münich a confirmé le montant de la clause libératoire d’Erling Haaland : "Le Real, City et United sont prêts à payer la clause libératoire de 75 millions". Mais il a surtout précisé que tant que Robert Lewandowski continuerait d’empiler les buts sous la liquette bavaroise, le Bayern Münich ne s’intéresserait pas au Norvégien de 21 ans, auteur de 13 buts en 11 rencontres de Bundesliga cette saison. Contrairement aux clubs cités, loin d’être effrayés par cette clause dérisoire.

Notre avis : Si Oliver Kahn ne bluffe pas, c’est Noël après l’heure pour les prétendants d’Haaland !

Newcastle intéressé par Duje Caleta-Car ?

Dépassé par William Saliba dans la hiérarchie des défenseurs, Duje Caleta-Car pourrait profiter du mercato hivernal pour aller humer un air différent. The Telegraph croit savoir que le Serbe, arrivé sur la Canebière en 2018, plairait fortement à Newcastle. La lanterne rouge de la Premier League verrait d’un bon œil l’arrivée du défenseur central, également pisté par West Ham. L’Olympique de Marseille évaluerait sa cote à 15 millions d’euros.

Notre avis : Simple remplaçant aux yeux de Jorge Sampaoli, Duje Caleta-Car pourrait enfin franchir la Manche, un an après son transfert avorté à Liverpool.

La Fiorentina fixe le prix pour Vlahovic

70 millions d’euros. C’est la somme qu’il faudra débourser pour arracher Dusan Vlahovic à la Fiorentina cet hiver, d’après Sky Italia. Du moins, c’est le prix fixé par le président du club florentin, Rocco Commisso, pour lâcher son joyau serbe de 21 ans, actuel meilleur buteur de Serie A avec 16 réalisations. Lequel aimerait terminer la saison en Toscane.

Notre avis : Voilà qui devrait refroidir les ardeurs de la Juventus Turin et des clubs italiens. S’il ne partira vraisemblablement pas cet hiver, Dusan Vlahovic changera certainement de pays et de championnat cet été.

Brobbey vers un retour à l'Ajax

Il avait fait le choix de partir libre à 19 ans de son club formateur, l'Ajax Amsterdam. Six mois plus tard, l'attaquant néerlandais Brian Brobbey (19 ans) est un joueur du RB Leipzig, mais sa première partie de saison compliquée pourrait le faire revenir sur ses pas. De Telegraaf explique en effet que l'Ajax est proche d'un accord avec le club allemand pour le prêt de l'attaquant pour les six prochains mois. Brobbey, bourreau du LOSC en Ligue Europa la saison passée, ne devrait toutefois pas voir son prêt assorti d'une option d'achat.

Notre avis : 0 but en 14 matches cette saison, Brobbey peut remercier l'Ajax de vouloir le relancer.

