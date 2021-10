Tchouameni, c'est 60 millions

Après la révélation de l'intérêt du Real Madrid pour Aurélien Tchouameni, mardi, Marca revient sur cette information ce mercredi. Selon le quotidien madrilène, l'AS Monaco réclamerait aux alentours de 60 millions d'euros pour son milieu de terrain. "Le club de la Principauté ne fera aucun cadeau", est-il même écrit en Une.

Notre avis : Monaco va pouvoir jouer de la concurrence pour faire sauter la banque. C'est le jeu, non ?

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 16:03

Pogba intéresserait toujours le Real...

On reste du côté de Madrid. TD'après AS, le Real aurait réactivé la piste... Paul Pogba. En fin de contrat avec Manchester United, l'international français n'a toujours pas prolongé son bail. De quoi rendre envisageable toutes les possibilités. "Je parle toujours avec les anciens joueurs de la Juve. Je suis à Manchester United et il me reste à un an de contrat. Je veux bien finir la saison avec mon club, puis on verra. Si je suis bien à Turin ? Oui (rires)", avait confié l'intéressé après la demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique la semaine passée, lui qui serait également courtisé par la Juve.

Notre avis : Pogba libre de tout contrat, c'est une énorme opportunité pour tout le monde. Pas étonnant que le Real y songe.

... mais le Barça aussi !

Et si on assistait à un Clasico de mercato pour Pogba ? En plus du Real Madrid, le FC Barcelone surveillerait également le milieu de terrain de Manchester United selon Mundo Deportivo. En difficulté économique, les Blaugrana auraient aujourd'hui pour priorité des joueurs en fin de contrat, comme Pogba, donc, mais aussi Franck Kessié (Milan), Antonio Rudiger (Chelsea) ou encore André Onana (Ajax Amsterdam).

Notre avis : Au vu de sa situation, le Barça doit opérer de manière intelligente sur le mercato. Et vu que la mode semble celle de se libérer "gratuitement" de son club, le club catalan aurait tort de se priver.

Pedri, prolongation jusqu'en 2026 ?

Le Barça et Pedri vont prolonger leur belle histoire. D'après la presse catalane et Sky Italia, les deux parties s'apprêtent à parapher un nouveau contrat jusqu'en 2026. Les derniers détails devraient être réglés cette semaine. Une clause à 1 milliard d'euros est évoqué.

Notre avis : Pedri est le présent et l'avenir du Barça. Prolongation plus que logique.

Pedri mis en orbite par Busquets, ou le doux souvenir d'Iniesta

Reinildo toujours le viseur du Napoli

Selon La Gazzetta dello Sport, le Napoli vise toujours Reinildo après plusieurs tentatives l'été dernier. Le LOSC réclamait 8 millions d'euros d'après le quotidien, alors que l'offre était un prêt avec obligation d'achat. Le joueur est libre en fin de saison, ce qui pourrait permettre au club italien de le récupérer sans verser une quelconque indemnité de transfert. "Mais la volonté est de le faire venir en janvier", est-il indiqué.

Notre avis : Le LOSC pourrait se séparer de Reinildo en janvier, histoire de récupérer une somme plus ou moins élevée pour ainsi limiter les dégâts.

Mirante rejoint Milan

Confronté à la blessure de Mike Maignan, l'AC Milan n'a pas tardé à réagir sur le mercato. Comme annoncé par la presse italienne, le club lombard a recruté Antonio Mirante, portier expérimenté et libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Rome.

Notre avis : Mirante est probablement plus rassurant que Tatarusanu. Milan a bien fait de sauter sur l'occasion.

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi 11/10/2021 À 16:59