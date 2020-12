C'est un fantasme qui nourrit les désirs de Neymar. Peut-il se concrétiser ? Rien n'est moins sûr. Le Brésilien veut retrouver Lionel Messi dès l'an prochain. Dans quel club ? Peu lui importe (le PSG appréciera). Mais quelle formation est aujourd'hui en mesure d'offrir des salaires démentiels aux deux stars, payer une indemnité de transfert autour de 100 millions d'euros à Neymar et une prime à la signature à peu près équivalente à Lionel Messi sans se mettre dans le rouge ?

L'homme fort, c'est Neymar : "Au PSG, il y a deux stars, mais un seul grand joueur"

Au Barça, les poches sont vides

C'est un fantasme qu'aucun candidat à la présidence du FC Barcelone n'a fait miroiter aux socios. Même Emili Rousaud, qui a fait du retour de Neymar en Catalogne un pilier de son programme, a repoussé cette promesse à 2022, jugeant la signature de l'attaquant parisien "inabordable" à ce jour. Cela en dit long sur l'état du gouffre financier du Barça, creusé bien avant la crise liée à la pandémie, notamment par des transferts douteux et une politique salariale dépassant l'entendement. Les Blaugranas n'ont jamais été aussi près de perdre Lionel Messi et la priorité pour quiconque reprendra les rênes du club sera bien évidemment de trouver la meilleure issue possible à ce dossier. Bien avant d'envisager l'impossible montage du transfert de la superstar brésilienne.

Rappelons que ces dernières semaines, Barcelone n'a pas été en mesure de boucler l'arrivée de Memphis Depay, pourtant bien moins coûteuse. En vue du mercato hivernal, les Catalans raclent les fonds de tiroir pour dégoter quelques millions d'euros afin d'arracher le jeune Eric Garcia à Manchester City. Sur le marché, le Barça ne peut plus retrouver ses ambitions d'antan. Encore moins pour un joueur avec lequel il s'oppose sur plusieurs dossiers judiciaires.

Neymar Jr of Barcelona and Lionel Messi of Barcelona during the International Champions Cup match between Barcelona and Real Madrid at Hard Rock Stadium on July 29, 2017 Crédit: Getty Images

A Paris, une toute petite ouverture

Le plus simple serait encore que Messi rejoigne Neymar à Paris mais là encore son arrivée est soumise à beaucoup de conditions. Le premier obstacle à lever pour le PSG : faire de la place à l'Argentin. Paris a perdu près de 200 millions d'euros avec la crise de la Covid-19 et a dû se serrer la ceinture l'été dernier. Difficile de l'imaginer dérouler le tapis rouge à Messi, à son salaire et à sa prime à la signature gargantuesques, sans contrepartie. Seul moyen de l'accueillir : se séparer de Kylian Mbappé, la plus grosse valeur marchande de l'effectif parisien.

Les points de chute existent, le Real en rêve mais laisser filer son attaquant de 21 ans pour un Messi, 33 ans, qui s'éloigne de ses plus vertes années : pas sûr que le pari soit payant à moyen et long terme. Aujourd'hui, Paris mise sur l'enfant de Bondy et ne peut pas envisager d'associer un trio Mbappé – Neymar – Messi sans sérieusement mettre en danger ses finances. Si Mbappé choisit de ne pas prolonger, de quitter la France et que sa décision est irrémédiable, accueillir le sextuple Ballon d'Or serait un parfait remontant. Reste un obstacle de taille : Messi désire-t-il rejoindre la Ligue 1 ? La présence de son ami Neymar est un bon argument. Mais Paris accuse un vrai retard sur Manchester City dans ce dossier. Personne ne doute que les deux hommes veuillent se retrouver. Le vouloir, c'est une chose. Le faire…

Kylian Mbappé et Neymar Crédit: Getty Images

Manchester City : L'opération impossible

S'il doit quitter le FC Barcelone à la fin de saison, Lionel Messi pourrait bien rejoindre son ancien mentor, Pep Guardiola qui vient de prolonger à Manchester City. Lorsqu'il fut question d'un départ de l'Argentin cet été, seuls les Citizens semblaient en mesure de l'accueillir et de le convaincre. Signer Messi, c'est une chose. Signer Messi et Neymar le même été en est une autre. Combattons une idée reçue : même en fin de contrat, Messi ne sera pas gratuit. City prépare une opération gigantesque dont les contours ont déjà fuité. On parle d'un salaire de 100 millions d'euros annuels et d'une prime à la signature de 250 millions. Si on y ajoute, l'indemnité de transfert potentielle de Neymar l'été prochain (au moins 100 millions d'euros) et le salaire du Brésilien à Paris (35 millions), l'opération semble totalement hors de portée de n'importe quel club, y compris City.

Sans parler du fair-play financier qui réclamerait des départs massifs du côté de City, ce genre d'opération est aujourd'hui totalement ubuesque dans un contexte financier plombé par la pandémie de la Covid-19. Il faudrait tout de même débourser 350 millions d'euros de prime et d'indemnité de transfert et 135 de salaire annuel pour les deux stars. A moins que les deux amis acceptent de revoir leurs émoluments à la baisse.

Lionel Messi et Pep Guardiola à Barcelone Crédit: Eurosport

Ailleurs, c'est encore plus utopique

Et les autres ? Les clubs disposant d'une surface financière et d'une solidité sportive suffisamment puissantes pour attirer Messi et Neymar se comptent sur les doigts d'une main. On n'imagine pas le Bayern Munich balayer son projet, après avoir passé des mois à critiquer le transfert du Brésilien au Paris Saint-Germain, et alors que sa politique est plus que jamais fructueuse sur le terrain. Le Real Madrid ? Il y a deux ans, la Casa Blanca aurait pu profiter des envies de départ de Neymar pour rafler la mise. Mais voir La Pulga filer à Madrid relève d'une fiction ou d'un jeu vidéo. De toute façon, le Real, à l'exception d'Eden Hazard, ne recrute que des jeunes depuis deux ou trois ans (Vinicius, Rodrygo, Reinier Jesus en sont de bons exemples). Et ses yeux sont logiquement pointés vers Mbappé ou Haaland.

La Juventus est le club le plus puissant d'Italie et ne s'est pas encore totalement remise des efforts consentis pour s'offrir Cristiano Ronaldo en 2018. L'Inter rêve de Messi depuis des lustres mais n'a jamais trouvé la recette miracle pour concrétiser. Hyperpuissant financièrement, Liverpool n'a ni l'intention, ni la place sur le terrain pour intégrer les deux stars à un effectif déjà très fourni offensivement. Chelsea a déjà fait d'énormes folies lors du dernier mercato estival pour construire un projet à long-terme. Manchester United a des besoins et des moyens colossaux. Mais les Red Devils, en difficulté tant en Premier League que sur la scène européenne depuis plusieurs saisons, n'ont pas encore trouvé une dynamique sportive capable de convaincre un joueur de cette envergure. Alors deux…

Neymar Messi Crédit: Getty Images

