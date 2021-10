Le PSG suit toujours Kessié...

Les négociations n'avancent pas entre l'AC Milan et Franck Kessié, en fin de contrat en juin prochain. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard proposerait un salaire de 6,5 millions d'euros, alors que la demande est de 8 millions. Le quotidien italien annonce ainsi qu'un départ en janvier prochain n'est pas à exclure. Pour le recruter, le PSG serait notamment à l'affût. Liverpool est également annoncé parmi les prétendants.

Notre avis : La rupture entre Milan et Kessié semble inévitable. Paris pourrait attendre la fin de son contrat pour le récupérer.

... et pourrait revenir à la charge pour Brozovic

Lui aussi en fin de contrat, Marcelo Brozovic n'a toujours pas prolongé avec l'Inter Milan. Considéré comme indispensable par Simone Inzaghi, le milieu de terrain réclamerait un salaire de 6 millions d'euros. Probablement de trop pour le club lombard. Résultat, le PSG, déjà intéressé par le joueur dans un passé récent, pourrait retenter le coup selon La Gazzetta dello Sport. Manchester United et Tottenham sont aussi sur les rangs.

Notre avis : L'Inter va certainement tout faire pour prolonger "Epic Brozo". Mais plus le temps passe, plus la tâche s'annonce difficile...

Suarez s'attendait au retour de Griezmann

Dans un entretien accordé à Sport, Luis Suarez est revenu sur le come-back d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Visiblement, il s'y attendait. "Je n'ai pas été surpris (du retour de Griezmann). Je l'ai même prédit. Trois ou quatre jours avant la signature, j'étais avec Rodrigo de Paul et Angelito Correa. Avec l'intuition de l'attaquant, je leur ai dit : "pour moi, Griezmann arrive, souvenez-vous de ça". Lors de la signature, Rodrigo m'a reproché de garder des informations que je savais, mais non ! Je jure sur la tête de mes enfants que je n'en avais aucune idée. C'était juste une intuition. Antoine est ravi. Au début, il a eu du mal, mais le but contre Milan l'a libéré. C'est une personne très aimée dans les vestiaires et il commence à prendre confiance en lui. Il a des qualités à revendre", a confié l'attaquant madrilène.

Notre avis : Après des débuts difficiles, Griezmann pourrait bien avoir mis le moteur en route face à Milan. Et samedi, le Barça arrive...

"Le plus gros problème de l'équipe de France, c'est Griezmann"

Bayo prolonge avec Clermont

Meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée, Mohamed Bayo a décidé de prolonger à Clermont malgré les nombreuses sollicitations sur le mercato. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, l'attaquant a signé un nouveau bail jusqu'en 2024. "Clermont c’est mon club. Je suis très fier de prolonger l’aventure ici ! Voir le CF63 en Ligue 1 est incroyable. Mais il faut désormais entretenir le rêve et pérenniser tout le club durablement dans l’élite du football français, c’est le plus important. Je veux mener cette mission avec tout le club", a-t-il confié.

Notre avis : Une vraie bonne nouvelle pour Clermont. Bayo avait bien des courtisans l'été dernier...

Lacroix, nouveau contrat avec Wolfsburg

Arrivé à l'été 2020 du côté de Wolfsburg, Maxence Lacroix a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le club allemand. La nouvelle a été officialisée ce vendredi. "Je me sens complètement chez moi à Wolfsburg et j'ai encore beaucoup de projets pour le VfL. C'est un plaisir de jouer dans cette équipe et je me réjouis de la poursuite de notre développement et de nos succès communs", a réagi le défenseur.

Notre avis : Lacroix est indiscutable du côté du VfL. Cette prolongation ne fait que le confirmer.

