Mourinho souhaite que Son reste "à vie" à Tottenham

Auteur d’un début de saison canon (13 buts et 7 passes décisives en 19 matches), Heung-Min Son se régale à Tottenham. Pilier du club londonien, le Sud-Coréen a reçu plusieurs fois les éloges de son entraîneur, José Mourinho. Ce dernier a d’ailleurs interpellé sa direction sur la nécessité de garder le joueur et ce, pour très longtemps. "Je fais juste confiance à Daniel Levy (ndlr, le président de Tottenham). On veut qu'il reste, si possible, à vie, si possible jusqu'à la fin de sa carrière. (...) Je vois ''Sonny'' signer un nouveau contrat ici, mais... Je n'insiste pas pour que quelque chose se passe maintenant parce que ce n'est probablement pas le bon moment", a esquissé le Special One.

Transferts Les 10 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 17:35

Notre avis : Son est un joueur important de l’histoire des Spurs. Sous contrat jusqu’en 2023, l’ancien joueur de Leverkusen devrait parapher un nouveau bail. Reste à savoir s’il sera à durée indéterminée maintenant...

Mourinho et Son (Tottenham) Crédit: Getty Images

Le PSG toujours en pince pour Barella

Paris a encore les yeux rivés vers l’Italie. A l’instar des Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Salvatore Sirigu, Javier Pastore ou encore Marco Verratti dans le passé, le PSG pourrait encore piocher en Serie A pour se renforcer. Ces dernières heures, le Corriere dello Sport évoque un regain d’intérêt du club parisien pour Nicolò Barella. Leonardo est un fan du joueur et pourrait prochainement dégainer avec une offre. Seul hic, et pas des moindres, l’international italien (18 sélections, 4 buts) se sent bien en Lombardie et ne serait pas enclin à quitter l’Inter…

Notre avis : Barella est l’un des rares à surnager cette saison à Milan. Les Nerazzurri tiennent à l’ancien joueur de Cagliari. Son départ semble donc difficilement envisageable. A moins d’un énorme chèque.

"La vraie priorité du PSG sur ce mercato, ce n'est ni Eriksen, ni Alli"

L’agent de Morata confiant pour l’avenir de son protégé

Milik, Suarez, Dzeko ; cet été, beaucoup de noms ont circulé du côté de la Juventus Turin, qui cherchait un avant-centre de renom. Débarqué à la surprise générale, c’est finalement Alvaro Morata qui été choisi par les Bianconeri. Buteur à neuf reprises en quatorze matches toutes compétitions confondues, l’attaquant, prêté par l’Atlético de Madrid, est l’une des grosses satisfactions du début de saison piémontais. Dans un entretien avec Sky Italia, Juanma Lopez, l’agent du joueur s’est d’ailleurs montré très optimiste sur la suite des événements.

"Morata a toujours été le premier choix de la Juventus. Il n'avait que la Juventus en tête. Le problème, du moins au début, était que l'Atletico ne voulait qu'une vente définitive. Vers la fin du mercato, une série de circonstances se sont présentées et Suarez a dit oui aux Rojiblancos. Alvaro a alors reçu le feu vert pour un prêt. À la fin de la saison, la Juve l'achètera à l'Atlético, j'en suis sûr", a-t-il expliqué.

Notre avis : La Juve a trouvé la perle rare. Si elle doit faire attention à ses finances, la Vieille Dame n’hésitera pas à mettre la main à la poche pour engager définitivement le joueur.

Renato Sanches sacrifié par le LOSC ?

Depuis quelques heures, Lille est en ébullition. Mis sous pression par son principal bailleur, le fonds d’investissement Elliott, le club nordiste pourrait être vendu par Gérard Lopez à ce dernier et le nom de Olivier Létang circulerait déjà du côté de Luchin pour le remplacer. Afin de renflouer des caisses qui sonnent assez vides, les Dogues pourraient céder quelques-uns de leurs meilleurs joueurs. Et le nom de Renato Sanches est celui qui revient avec insistance, comme l’explique La Voix du Nord mercredi. L’international portugais devait être vendu l’été prochain, mais pourrait quitter le club prématurément en cas de beau chèque.

Notre avis : La perte de Sanches serait un sacré coup dur pour des Lillois, très séduisants cette saison. L’avenir s’annonce assez compliqué dans le Nord.

Lyon, l'OM et Lille peuvent-il y croire ? "10% de chances que Paris ne soit pas champion"

Jesé à la relance à Valence ?

Il y a quelques jours, Paris et Jesé Rodríguez ont mis fin à un long calvaire en trouvant un accord pour une résiliation à l’amiable. Libre comme l’air, l’attaquant espagnol est en quête d’un nouveau défi. Selon les informations du média espagnol Cuatro, confirmées depuis par Estadio Deportivo, l’ancien joueur du Real Madrid pourrait débarquer du côté de Valence. En quête de renfort à moindre coût, les pensionnaires de Mestalla pourraient se laisser tenter par l’avant-centre de 27 ans.

Notre avis : Le club che n’a pas beaucoup de moyens et pourrait se laisser tenter par le pari Jesé.

Il n'y a pas que Mediapro : 2020, l'année pourrie du foot français

Amavi attend un signe de sa direction

C’est l’un des dossiers à suivre du côté de la cité phocéenne. En fin de contrat en juin prochain, Jordan Amavi n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation et commencerait à s’impatienter. La Provence révèle ce mercredi que l’ancien joueur de l’OGC Nice et d’Aston Villa aurait émis le souhait de continuer l’aventure avec l’Olympique de Marseille et exprimé ses conditions notamment salariales. Reste désormais à connaître la réponse et la position de Pablo Longoria, le “directeur du football” du club marseillais.

Notre avis : La position de Amavi est désormais claire. La balle est dans le camp des dirigeants maintenant.

"Parler du 'Big 5' est une connerie monumentale, on a gagné autant de Coupes d'Europe que la Suède"

Moussa Diaby vers une prolongation à Leverkusen

Homme de base du collectif de Peter Bosz, Moussa Diaby (21 ans) rayonne depuis son arrivée en Allemagne, lors du mercato estival 2019. Auteur de plusieurs belles prestations depuis le début de saison, le “titi” devrait prochainement prolonger son bail avec le club de la Ruhr. RMC Sport indique que l’international espoir français (11 sélections) devrait prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec les pensionnaires de la Bay-Arena. Leverkusen devrait donc pouvoir encore compter sur son joyau, qui était très convoité l’été dernier.

Notre avis : Une récompense logique pour Diaby, très à l’aise depuis son arrivée outre-Rhin. Avec Peter Bosz, l’ancien Parisien progresse à vitesse grand V.

War gegen Köln einfach nciht zu halten: Leverkusen Moussa Diaby (mitte) Crédit: Getty Images

Musiala, la nouvelle priorité du Bayern

Révélation de la saison en Bavière, Jamal Musiala (17 ans) détonne dans le collectif de Hansi Flick. Apparu à 13 reprises cette saison déjà, l’international espoir anglais commence à enchaîner les matches et les (très) belles performances. Des prestations qui ont convaincu les dirigeants du FCB. Le Daily Mail révèle que ces derniers auraient entamé des discussions avec l’entourage du joueur pour une extension de bail avec une forte revalorisation salariale. Le média anglais évoque une somme supérieure à 100 000 euros par semaine. Actuellement lié avec le club de Munich jusqu’en juin 2022, Musiala est convoité par les deux clubs de Manchester et Liverpool.

Notre avis : La prolongation de Musiala est l’une des priorités bavaroises. Mais tout semble bien parti pour que la collaboration se poursuive.

Alaba, Ramos ou Agüero : 8 stars en fin de contrat aux destins incertains

Çalhanoğlu et Milan proches d’un accord

Si la priorité est de prolonger le bail de Gianluigi Donnarumma, les rossoneri mettent également les bouchées doubles pour convaincre Hakan Çalhanoğlu de rempiler. Et une bonne nouvelle semble se profiler pour le club lombard. Selon les informations de Tuttosport, un accord devrait prochainement intervenir entre les différentes parties. En fin de contrat en juin prochain, l’international turc réclamait initialement un salaire proche de six millions d’euros, mais un accord devrait être trouvé autour de 4,5.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour les deux parties. Çalhanoğlu réalise un excellent début de saison et est l’un des hommes de base de Stefano Pioli.

Hakan Calhanoglu - Milan-Parma - Serie A 2020/2021 - Getty Images Crédit: Getty Images

Leeds va tenter le coup pour Daniel James

Très peu utilisé par Ole Gunnar Solskjaer, Daniel James (23 ans) pourrait changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Un club serait d’ailleurs déterminé à l’accueillir dans le cadre d’un prêt : le Leeds de Marcelo Bielsa. En effet, The Telegraph avance que les Peacocks seraient très intéressés par le profil de l’ancien joueur de Swansea et pourraient formuler une offre dans les prochains jours.

Notre avis : Une belle piste pour se relancer pour l’international Gallois. A Leeds, James pourrait retrouver du temps de jeu et des responsabilités.

"Avec Pogba, United cherchait l’aura d’un leader mais ne l’a jamais trouvée"

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé lundi 14/12/2020 À 16:56