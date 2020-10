C'est une rumeur qui remonte souvent à la surface. Et elle est relancée par Marca ce lundi. Selon le quotidien madrilène, le PSG est toujours attentif à la situation de Vinicius Junior. L'attaquant brésilien, auteur de 10 buts en 72 rencontres avec les Merengues, aurait même été pisté lors du dernier mercato estival. Pour rappel, son contrat expire en 2025.

David Alaba a beau être un joueur toujours (très) courtisé, l'international autrichien est toujours au Bayern Munich. Un club dans lequel il semble parfaitement épanoui. " Je me sens très à l'aise à Munich, c'est chez moi depuis douze ans. J'ai pu y vivre de très beaux moments ", a-t-il confié à l'occasion de cette trêve internationale. De quoi anticiper d'éventuelles futures rumeurs...

Interrogé dans les colonnes de Tuttosport, Claudio Vigorelli, l'agent de Nicolò Zaniolo, est revenu sur les nombreuses équipes intéressées par l'international italien de l'AS Rome. "Tous les grands clubs sont intéressés, pas seulement la Juventus, a-t-il expliqué. Mais sa blessure, le Covid-19 et l'arrivée des nouveaux propriétaires ont changé les plans. Le joueur est au centre du projet et nous en sommes fiers. Mais on verra bien de quoi est le futur."