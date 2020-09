Puig déjà poussé vers la sortie par le Barça

Non convoqué pour le Trophée Gamper contre Elche, dernier match de préparation du FC Barcelone avant la reprise de la Liga, Riqui Puig a du souci à se faire. Selon le journaliste Gerard Romero de la RAC1, l'entraîneur barcelonais Ronald Koeman aurait indiqué au prometteur milieu de terrain qu'il ne comptait pas sur lui cette saison. Le joueur de 21 ans devrait partir en quête d'un nouveau point de chute.

Premier League Coup de théâtre, Koundé pourrait très bientôt rejoindre Manchester City IL Y A UNE HEURE

Notre avis : Une décision lourde de sens pour Koeman car, avec Fati, Puig semblait incarner le futur du Barça.

Suarez refuse l'Inter Miami

Selon ESPN, Luis Suarez a refusé une offre juteuse venant de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Le contrat portait ainsi sur quatre ans avec un salaire de 8 millions d’euros par an, ce qui aurait constitué le plus haut revenu de MLS. Mais l’Uruguayen veut rester en Europe et continue de scruter le marché alors que la piste Juventus Turin semble avoir pris du plomb dans l’aile.

Notre avis : Suarez toucherait 14 millions par an au Barça et n'est donc logiquement pas pressé de partir.

Luis Suarez va evolua la Juventus Crédit: Eurosport

Reguilon à Tottenham, c'est fait

Les Spurs tiennent leur nouvel arrière gauche. Comme attendu, il s'agit de Sergio Reguilon qui arrive en provenance du Real Madrid après une saison convaincante en prêt au FC Séville. Le nouvel international espagnol s'est engagé avec le club londonien jusqu'en 2025. Reguilon aurait coûté 30 millions d'euros à Tottenham qui a également enregistré le retour en prêt de Gareth Bale.

Notre avis : Un excellent renfort pour les Spurs.

L'offre de l'Inter pour Ndombélé repoussée

Ce samedi, dans les colonnes de l’Equipe, on apprend que José Mourinho et Tanguy Ndombélé ont noué un pacte de stabilité pour permettre au Français d’enfin se lancer chez les Spurs. Le tout grâce à l’aide de Daniel Levy, président des Spurs, qui a officié en sous-main pour ce rapprochement. D’ailleurs, le président de Tottenham a lui-même refusé un deal hybride de 40M d'euros assorti de Milan Skriniar pour garder Ndombélé. Preuve que le Français compte à ses yeux.

Notre avis : Après une saison "d'adaptation", Ndombélé n'aura plus le droit à l'erreur.

Jose Mourinho, Tanguy Ndombele Crédit: Getty Images

Coup de frein dans le dossier Milik - Dzeko

Annoncée comme quasiment bouclée, l'affaire qui doit voir Arkadiusz Milik quitter Naples pour la Roma et Edin Dzeko filer à la Juve est au point mort selon Sky Italia. Milik s'est mis d'accord avec la Louve et a même passé des examens médicaux mais il réclame 1 million d'euros d'arriérés de salaire au Napoli, ce qui bloque la transaction. En attendant, le club romain ne veut pas laisser Dzeko partir à la Juventus.

Notre avis : Milik et le Napoli sauront trouver un terrain d'entente pour ne pas faire capoter l'affaire.

Gomis veut rejoindre Rennes...

Le jeu des chaises musicales se met en place. Alors que Rennes doit vendre son gardien Edouard Mendy à Chelsea, le club breton lui cherche un remplaçant et a jeté son dévolu sur le Dijonnais Alfred Gomis. Si le DFCO n'a pas envie de perdre son portier, qui vient de prolonger son contrat et réclame 15 millions d'euros, l'intéressé a fait son choix et souhaite filer à Rennes selon le Bien Public. Dijon, qui devrait également céder Alex Runar Runarsson à Arsenal, est intéressé par le troisième gardien lyonnais Anthony Racioppi.

Notre avis : Dijon devrait céder devant les arguments de Rennes.

... qui piste Simakan

Pour trouver la perle rare, le Stade Rennais brasse large. A en croire L’Equipe, le profil de Mohamed Simakan, talentueux défenseur de Strasbourg, a ainsi été sondé par les dirigeants rennais ces derniers jours. Leverkusen, l’AC Milan et l'Atalanta Bergame sont également présents dans le dossier où il faudra verser 15 millions pour s’offrir le robuste défenseur.

Notre avis : Simakan, 20 ans, est promis à un bel avenir. Rennes doit se lancer.

Mohamed Simakan (Strasbourg) Crédit: Getty Images

Kamara ne quittera pas l'OM

Boubacar Kamara se sent bien au sein du club phocéen et ne compte aller voir ailleurs. Le milieu défensif de 20 ans l'a indiqué ce samedi en conférence presse. "Je ne veux pas quitter l’OM, a assuré l'international Espoirs. On va jouer la Ligue des champions. A la fin de la saison, je n’étais pas dans l’optique de partir. Tout le monde est impliqué dans ce projet. Ça semblerait bizarre. Je ne pense pas qu’il y aura des départs."

Notre avis : Une décision logique pour Kamara, qui aura le temps de progresser dans son club formateur.

Boubacar Kamara Crédit: Getty Images

Leeds piste le Toulousain Koné

Le jeune milieu de terrain de Toulouse pourrait bientôt faire le grand saut vers la Premier League. Selon RMC Sport, Manu Koné est suivi de très près par Leeds. Les dirigeants du club anglais ont même lancé les discussions avec les représentants du joueur de 19 ans, qui avait disputé 13 matches de L1 la saison dernière. Marcelo Bielsa, le coach de Leeds, doit encore donner son accord mais Koné plairait également à l'AC Milan et à d'autres écuries anglaises.

Notre avis : Une révolution se prépare pour Koné.

Nîmes attend Diego Rolan

Les Crocos s'activent de toutes parts. L'entraîneur nîmois Jérôme Arpinon a confirmé vendredi soir au micro de Téléfoot que Diego Rolan était "tout proche" de rejoindre le club gardois. L'attaquant uruguayen de 27 ans passé par Bordeaux, appartient à La Corogne depuis l'été 2018 mais a enchaîné les prêts ces deux dernières années. Arpinon a également évoqué le cas de Romain Philippoteaux qui est courtisé par Brest. "C'est un dossier qui ne me regarde plus, j'ai donné mon avis, a expliqué le coach. Libre au président de faire son choix". Nîmes pourrait aussi céder Kévin Denkey au FC Bruges contre 2 millions d'euros et recruter l'arrière droit niçois Patrick Burner.

Notre avis : Avec tous ces changements, les Crocos vont avoir besoin de temps pour retrouver des automatismes.

Zambo-Anguissa sur les tablettes du Milan...

Les Rossoneri cherchent activement un renfort pour leur entrejeu et regardent décidément du côté de Londres. Intéressés par Tiémoué Bakayoko de Chelsea et Lucas Torreira d'Arsenal, les dirigeants de l'AC Milan pistent également André-Frank Zambo-Anguissa, qui appartient toujours à Fulham après une saison en prêt à Villarreal. Selon Sky Italia, ils ont rencontré les agents du Camerounais de 24 ans, ancien de l'OM, afin de trouver un terrain d'entente.

Notre avis : Une excellente piste en cas d'échec du dossier Bakayoko.

... Ajer également

L'arrière-garde milanaise pourrait bientôt prendre des accents scandinaves. Selon Sky Italia, les dirigeants de l'AC Milan sont séduits par Kristoffer Ajer et vont intensifier les discussions avec les agents du joueur du Celtic dans les prochains jours. L'international norvégien de 22 ans et 1m98 pourrait rapporter 15 millions d'euros au club écossais.

Notre avis : Un défenseur solide pour les Rossoneri.

Kristoffer Ajer Crédit: Eurosport

Premier League Enfin : Bale retrouve Tottenham, son amour de jeunesse IL Y A 3 HEURES