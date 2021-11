Newcastle, la bonne affaire Rabiot ?

Les rumeurs vont bon train autour du mercato hivernal de Newcastle, détenu depuis quelques semaines par un fonds d'investissement saoudien. Il se peut que ce ne soit pas le plus ronflant des noms associés aux Magpies mais Calciomercato fait état d'un intérêt de ces derniers pour Adrien Rabiot. Le joueur vit des moments compliqués à la Juventus Turin et celle-ci serait prête à lâcher le joueur arrivé libre il y a deux ans et demi contre un chèque d'un peu moins de 15 millions d'euros. Alors Rabiot, première signature du nouveau Newcastle ?

Notre avis : Pour Newcastle, qui va devoir surpayer des joueurs, c'est une affaire en or. Pour Rabiot en revanche...

Gerrard, l'anti-Lampard : "En passant par Aston Villa, il veut mériter sa place à Liverpool"

Xavi prendra la décision pour un retour de Dani Alves au Barça

C'est une rumeur qui a enflé ces derniers jours en Catalogne : libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Sao Paulo, Dani Alves pourrait rebondir... au FC Barcelone. A 38 ans et après des passages compliqués à la Juventus Turin et au PSG, Dani Alves vise la Coupe du monde au Qatar. Il doit pour ça retrouver le haut niveau et il s'est proposé au Barça. Selon Mundo Deportivo , c'est Xavi, et lui seul, qui décidera ou non d'enrôler son ancien coéquipier.

Notre avis : Mobiliser une partie de la masse salariale du club pour un joueur de 38 ans ne semble pas être la meilleure idée pour le Barça. Reste à voir ce que va faire Xavi avec un homme qu'il connaît parfaitement.

A quoi va ressembler le Barça de Xavi ?

Les trois pistes de Klopp pour cet hiver

Avec la seule arrivée d'Ibrahima Konaté pour 40 millions d'euros l'été dernier, Liverpool a encore de la marge financière. Et selon les informations du Mirror, Jürgen Klopp compte bien s'en servir cet hiver. L'entraîneur allemand aurait ciblé trois joueurs : Marcelo Brozovic (Inter Milan), en fin de contrat en juin prochain et donc moins cher, Arnaut Danuma (Villarreal) qui viendrait compenser les départs de Sadio Mané et Mo Salah à la CAN (9 janvier- 6 février 2022), et enfin Gleison Bremer (Torino), le défenseur central brésilien.

Notre avis : Si Liverpool veut réellement se renforcer, il va devoir peut-être viser plus haut.

Rüdiger se rapproche du Real

Après David Alaba l'été dernier, le Real Madrid va-t-il acquérir un nouveau défenseur en fin de contrat ? C'est l'annonce de l'accord par CNN Turquie entre Chelsea et Fenerbahce pour Attila Szalai, qui pousse AS à s'interroger sur le cas Antonio Rüdiger. En effet, si le défenseur turc signait effectivement à Chelsea, ceci pousserait l'Allemand dehors selon le quotidien espagnol. Carlo Ancelotti aimerait beaucoup le profil du défenseur des Blues.

Notre avis : Le Real Madrid aurait tort de se priver. Antonio Rüdgier peut rendre des fiers services et complètera parfaitement la rotation.

Guendouzi ne veut pas rentrer à Arsenal

"Je suis en prêt, toujours lié par le contrat avec Arsenal mais je suis totalement focus sur ce que je dois faire avec l'OM. C'est un club dans lequel je veux me projeter dans le futur". Mattéo Guendouzi se sent bien à Marseille et il l'a dit ce jeudi en conférence de presse avec l'équipe de France. "Je me sens très à l'aise là-bas et c'est pour ça que je veux continuer de prendre du plaisir avec l'OM", a-t-il poursuivi. Très utilisé avec le maillot olympien, Guendouzi plaît beaucoup à Jorge Sampaoli.

Notre avis : Il serait étonnant de ne pas voir l'OM lever l'option d'achat estimée entre 10 et 11 millions d'euros.

