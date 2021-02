C'est une information dévoilée par Marca . D'après le quotidien madrilène, Luis Suarez, rayonnant avec l'Atlético Madrid cette saison, pourrait faire ses valises l'été prochain s'il le décide. En effet, une clause existerait dans son bail (qui expire en 2022) et lui permettrait de se libérer unilatéralement lors du mercato estival. Mais heureux avec les Colchoneros, l'ex-attaquant du Barça ne songerait pas vraiment à aller voir ailleurs.

Auteur d'une bonne saison avec la Juventus, Adrien Rabiot pourrait-il quitter la Vieille Dame l'été prochain ? Selon France Football , le milieu de terrain intéresserait Everton, où un certain Carlo Ancelotti est actuellement entraîneur. Le club anglais serait même prêt à mettre aux alentours de 30 millions d'euros sur la table pour l'international français, sous contrat jusqu'en 2023 avec la Vieille Dame.

Dans un entretien accordé à beIN Sports, Moussa Sissoko a évoqué son avenir à Tottenham. "Est-ce que je vais rester ici ? Je ne sais pas. Mon contrat ici se termine en 2023. Je pourrais vous dire oui mais on sait que tout va très vite dans le football. J'essaye de faire la meilleure saison possible avec mon club. En fin d'année, il y a l'Euro et j'espère y être. Les choses extérieures, je laisse mon agent s'en occuper. Il y a eu des appels de différents clubs mais je reste concentré sur Tottenham", a expliqué l'international français.