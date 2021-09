Tebas pense que le Real peut acheter Haaland et Mbappé...

Javier Tebas, le président de LaLiga, est revenu sur la possibilité de voir Kylian Mbappé et Erling Haaland débarquer au Real Madrid dans un avenir proche. "Le Real a vendu pour 200 millions d'euros de joueurs. Ils ont l'argent pour recruter Mbappé et Haaland ensemble. Le Real n'a pas perdu d'argent et en plus il a vendu des actifs", a ainsi expliqué ce dernier dans des propos rapportés par AS.

Notre avis : Mbappé sera libre de tout contrat l'été prochain, mais l'opération s'annonce tout de même honéreuse. Si, en plus, Haaland débarque...

Mbappé pas chaud pour jouer avec Haaland ? Le Real prépare un plan B d'exception

... et Vinicius valide son arrivée

Interrogé d'ailleurs dans les colonnes du quotidien madrilène, Vinicius est revenu sur la possible arrivée du joueur du PSG dans un futur proche. "Mbappé est un très grand joueur, je l'aime beaucoup, je suis aussi fan de lui. Je suis sûr qu'il va faire une grande saison avec le PSG et faire les choses bien. On verra ensuite ce qu'il se passera pour son avenir", a expliqué le Brésilien.

Notre avis : Même si Mbappé serait probablement l'un de ses concurrents, Vincicius valide sa possible arrivée. Il peut probablement d'ores et déjà s'y préparer...

Pochettino heureux de l'arrivée de Ramos

Même s'il n'a pas pu encore compter sur lui, Mauricio Pochettino s'est dit très heureux de l'arrivée de Sergio Ramos au PSG. "Sergio est aussi un joueur dont nous pensons qu'il peut, si on lui en donne la chance, transmettre son expérience, sa compétitivité. C'est un joueur qui a aussi tout gagné, tout comme Leo. C'est bien de l'avoir au club pour tout ce qu'il peut partager avec ses coéquipiers : toute cette expérience qu'il a acquise au Real Madrid", a expliqué l'entraîneur parisien dans un entretien accordé à l'UEFA.

Notre avis : Même s'il n'a pas encore joué, l'influence de Ramos se fait forcément ressentir au PSG. Mais maintenant, il serait bien que le défenseur foule les terrains.

Ramos : "Un projet très attractif avec de grands joueurs"

Wijnaldum aurait pu arriver plus tôt au PSG

Dans un entretien accordé à L'Equipe ce mardi, Georginio Wijnaldum a révélé qu'il aurait pu rejoindre le PSG bien avant cet été. "En fait, les premiers contacts remontent à 2014, après la Coupe du monde. Le PSG avait essayé de me faire venir mais je voulais rester au moins encore une année au PSV Eindhoven pour essayer d'être champion des Pays-Bas avant de partir. Je voulais aussi rester avec Memphis (Depay). J'avais été longuement blessé la saison précédente et je me sentais un peu redevable au club et aux supporters. Je suis resté et on a été champions", a révélé l'international néerlandais.

"Après, j'étais plus ouvert à l'idée de partir et Paris est revenu. Mais à ce moment-là je n'ai pas senti", a-t-il révélé.

Notre avis : Wijnaldum et le PSG ont visiblement longtemps flirté. Il y a donc une sorte d'évidence dans cette union.

Pellegrini vers une prolongation avec l'AS Rome ?

C'est une nouvelle attendue par tous les tifosi de l'AS Rome. En fin de contrat, Lorenzo Pellegrini va-t-il finir par prolonger son contrat ? Selon Sky Italia, un nouveau rendez-vous a eu lieu ce mardi à Trigoria, le centre d'entraînement romain. Et si la distance reste importante entre les parties, la chaîne transalpine indique des pas en avant ont bien été effectués. Le tout dans "un climat serein".

Notre avis : Pellegrini aime la Roma, la Rome aime Pellegrini. Totti en a fait son hériter. On ose espérer que tout se termine bien.

