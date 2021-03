Sergio Ramos, prolongation au "point mort"

Les dernières nouvelles pour la prolongation de Sergio Ramos avec le Real Madrid se voulaient positives. Ce n'est visiblement plus le cas. Selon les informations du quotidien madrilène AS, les négociations entre les deux parties sont actuellement "au point mort". Résultat, un départ du capitaine madrilène en fin de saison n'est plus à exclure.

Notre avis : Le temps défile et la prolongation de Ramos tarde toujours. Il y a de quoi être pessimiste pour les supporters du Real...

Monaco s'intéresse à Nübel

L'AS Monaco flaire le joli coup. En quête d'un gardien, le club du Rocher s'intéresserait à Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. En manque de temps de jeu, l'ancien portier de Schalke 04 pourrait en trouver du côté du Rocher, où Niko Kovac se ferait probablement un plaisir de l'accueillir.

Notre avis : Benjamin Lecomte reste un gardien très fiable. Mais il est vrai que le coup Alexander Nübel peut être tentant.

Veretout vers une prolongation avec la Roma ?

Indispensable à l'AS Rome, Jordan Veretout a inscrit dix buts cette saison en Serie A. Le dernier milieu français à y être parvenu ? Un certain Michel Platini avec la Juventus Turin. Voilà qui en dit long sur les performances de l'ancien milieu du FC Nantes. Autant dire que les Giallorossi souhaitent le conserver encore longuement. "On parle d'une prolongation de contrat", a confirmé son agent au Corriere dello Sport.

Notre avis : Saison exceptionnelle de Veretout. Une prolongation seraient totalement logique.

Ibanez rempile jusqu'en 2025

Roger Ibanez (22 ans) a prolongé son contrat avec la Roma jusqu'en juin 2025. Le défenseur brésilien a disputé 36 rencontres sous les couleurs romaines depuis son arrivée au club en janvier 2020 en provenance de l'Atalanta Bergame. "Roger fait partie des jeunes joueurs talentueux avec lesquels le club veut construire", a indiqué le manager général de la Roma Tiago Pinto dans un communiqué.

Notre avis : Une belle récompense après une première année prometteuse.

La Juve entre Jorginho et Locatelli

Consciente qu'elle doit renforcer son milieu de terrain, la Juventus Turin se montrera (très) active l'été prochain. Selon Tuttosport, deux pistes sont étudiées par la Vieille Dame : Manuel Locatelli (Sassuolo) et Jorginho (Chelsea). Le premier, auteur d'une énorme saison avec les Neroverdi, est annoncé avec insistance depuis des mois.

Notre avis : Locatelli est une belle révélation. Il semble la priorité des dirigeants de la Juve pour le prochain mercato estival.

